Nu al kwart van Residentie Broeltoren verkocht: “Prijzen luxeflats starten aan 450.000 euro” Peter Lanssens

11 juni 2019

16u43 9 Kortrijk De bouw van Residentie Broelhotel naast de linker-Broeltoren staat op het punt te beginnen. Er zijn nog voor de start van de werken al vijf van de twintig luxeflats verkocht. De prijzen starten aan 450.000 euro, exclusief kosten. “De nieuwe verlaagde Leieboorden trekken aan. Het is er aangenaam vertoeven. Residentie Broeltorens brengt een moderne toets, met veel respect voor de historische omgeving”, zegt Kathleen Dewulf van Global Estate.

Dinsdagmiddag werd, waar gewezen hotel Broel naast de linker-Broeltoren gesloopt werd, symbolisch de eerste steen gelegd van Residentie Broelhotel. De naam Residentie Broelhotel is bewust gekozen uit respect voor het verleden van het bekende hotel Broel. En om geen verwarring te hebben met One Broel. Dat is nog een ander project, naast de rechter-Broeltoren, waar de secundaire school Broelkant vroeger was. Ontwikkelaar Immogra laat er 71 flats bouwen.

Het uitgraven van de bouwput gebeurt geleidelijk. Want er zal tegelijk ook een archeologisch onderzoek zijn. Eric Vandewiele - Eribo

Archeologisch onderzoek

Terug naar de omgeving van de linker-Broeltoren. Waar amper een maand na de lancering van Residentie Broelhotel al vijf van de twintig luxeflats verkocht zijn. “Er zijn nu al meer dan drie kandidaten per flat, oftewel meer dan 70 geïnteresseerden voor de twintig luxeflats. De flats vliegen bijna letterlijk de deur uit”, stelt Kathleen Dewulf van Global Estate Group. Die ontwikkelaar is eigenaar van de grondaandelen. De bouwpromotor en aannemer is Eribo uit Waregem. “De funderingen van het vroegere hotel worden nu eerst verder uitgebroken”, zegt Eric Vandewiele, gedelegeerd bestuurder van Eribo. “Binnen een week of drie krijgt hier een beschoeiing constructie vorm, waarna de bouwput kan uitgegraven worden. Heel geleidelijk, want er zal tegelijk ook een archeologisch onderzoek zijn. We gaan tot zes, zeven meter diep. Want er komen twee verdiepingen voor een private parkeergarage onder de nieuwbouw.”

De Tayaertstraat naast de residentie wordt een woonerf. Schepen Wout Maddens

Tayaertstraat wordt woonerf

Buurtbewoners vreesden aanvankelijk dat Residentie Broelhotel het zicht op de linker-Broeltoren zou aantasten. Die zorg is nu definitief van de baan. De nieuwbouw wordt namelijk anderhalve meter minder hoog dan het vroegere hotel. En komt twee meter dieper te liggen dan het vroegere hotel. Om zo de Broeltorens en de gevels van de beschermde huizen en gewezen Broelmuseum in de Broelkaai net nog meer tot hun recht te laten komen. Ook belangrijk: de projectontwikkelaar laat de Burgemeester Tayaertstraat naast de residentie in dezelfde kasseien als op de verlaagde Leieboorden heraanleggen. “En we maken van de Tayaertstraat een woonerf. De straat verbindt de Broelkaai met de Budatuin en de Orangerie”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). Verder voorzien: het inrichten van een binnentuin waar iedereen door kan wandelen. En het vernieuwen van een groezelige parking aan de achterkant van de residentie, aan de Dam. Waar ook een kale muur tussen de parking, Orangerie en Budatuin onder handen genomen wordt. Nissen in de muur kunnen trouwens opengemaakt worden, om zo een extra doorgang te krijgen.

Vijf handelsruimtes

De eerste bewoners nemen in de loop van 2021 hun intrek in de residentie met zestien luxeflats en vier dakappartementen komen, waarvan één duplex. Er komen ook vijf handelsruimtes op het gelijkvloers. “We willen vooral vrije beroepen aantrekken”, zegt Luc Beke, CEO van Global Estate Group. “Welke bedrijven er zich precies zullen vestigen, ligt nog niet vast. We gaan elke kandidatuur eerst aan het stadsbestuur voorleggen”, aldus Luc Beke. Het woonproject kost 17 miljoen euro. Het vroegere hotel Broel ging drie jaar geleden failliet en stond sindsdien leeg. Het maakte sinds 2010 deel uit van de groep Sandton Hotels. Het vertrouwde witte gebouw, eigendom van de familie Vandecasteele, was ruim dertig jaar een icoon voor de stad Kortrijk. De familie vindt het nieuwe project prachtig. Info: www.residentiebroelhotel.be.