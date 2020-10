Nu al elf Covid-19-patiënten in AZ Groeninge, meer dan vijf keer zoveel in drie weken tijd: “Strengere maatregelen zijn nodig” Peter Lanssens

07 oktober 2020

Er waren midden september 'maar' twee Covid-19-patiënten opgenomen in AZ Groeninge. Drie weken later is er al sprake van elf patiënten, waarvan zes op intensieve zorgen. Dat is meer dan een vervijfvoudiging. "Het gaat op korte tijd over een groot verschil. De strengere maatregelen , die de hogere overheden opleggen, zijn dus zeker nodig", zegt medisch directeur Serge Vanderschueren.

Dat er momenteel elf Covid-19-patiënten in AZ Groeninge opgenomen zijn en drie weken geleden maar twee, aan wat ligt dat? “Mensen krijgen te veel vertrouwen dat er hen niets kan overkomen, in hun sociaal leven en in familiekringen”, zegt Serge Vanderschueren. “Ze zijn de maatregelen beu en volgen ze niet altijd strikt op. Ik raad iedereen aan om de maatregelen toch te blijven respecteren. En ik vind de recent bekendgemaakte strengere maatregelen nodig. We zien wel dat het aantal opnames nu al enkele dagen op hetzelfde niveau blijft hangen. Hopelijk blijft dat zo en stijgt het aantal opnames toch zeker niet verder over dat plateau.”

Maximaal 25 procent

Het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk zit momenteel in fase 1a. “Dat betekent dat maximaal 25 procent van intensieve zorgen voorbehouden wordt voor Covid-19-patiënten. Niet meer, zodat de normale activiteiten op intensieve zorgen niet stilvallen”, legt Serge Vanderschueren uit. “Indien we boven die 25 procent dreigen te gaan, verdelen we binnen het E17-netwerk Covid-19-patiënten onder elkaar, zodat we overal onder die 25 procent blijven. Zo stuurden we recent vanuit AZ Groeninge een Covid-19-patiënt naar AZ Maria Middelares in Gent door”, aldus Serge Vanderschueren. De partners van de vzw E17-ziekenhuisnetwerk zijn naast AZ Groeninge in Kortrijk en AZ Maria Middelares in Gent ook AZ Glorieux in Ronse, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Waregem, AZ Sint-Elisabeth in Zottegem, de Sint-Jozefskliniek in Izegem en het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze.

Nog een kanttekening: AZ Groeninge zit nu met elf Covid-19-patiënten nog ver van de piek van 106 Covid-19-patiënten tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar. Zeker is wel dat een nieuwe crisis in de ziekenhuizen dreigt, indien het stijgend aantal vastgestelde coronabesmettingen niet omgebogen wordt.