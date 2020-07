Noord-Franse fietsendieven betrapt door burger en eigenaar VHS

30 juli 2020

12u31 1 Kortrijk Enkele Noord-Franse mannen dachten er woensdagavond op de Handelskaai in Kortrijk vandoor te gaan met een fraaie elektrische fiets. Maar dat was buiten de waard gerekend, in dit geval een alerte burger die hen aansprak. Ook de eigenaar liet zich gelden.

Kortrijkzaan Nick Soubry (51) en zijn echtgenote gingen woensdagavond tafelen langs de Handelskaai in Kortrijk. “Toen we de horecazaak verlieten, zag ik hoe even verderop een man stond te prutsen aan een elektrische fiets die tegen een gevel stond geparkeerd”, vertelt Nick. “Vlakbij stond een Peugeot met Franse nummerplaat. Daarin zaten nog twee mannen. Meteen besefte ik dat er iets niet pluis was. Ongeveer op dat moment hoorde ik achter mij iemand roepen. ‘Helaba, dat is mijn fiets!’, klonk het. Ik draaide me om en zag een man die even tevoren ook nog in dezelfde horecazaak te gast was.”

Geen alleenstaand feit

Nick Soubry aarzelde niet. “Ik haalde mijn smartphone boven en maakte foto’s. Dat vonden ze niet fijn, net zoals het feit dat ik hen aansprak. Veel woorden maakten ze er niet aan vuil. Binnen de kortste keren zat iedereen weer in de auto en gaf de bestuurder plankgas.” Soubry belde de politie en gaf de nummerplaat door van de gevluchte wagen. “Binnen de kortste keren kwamen er verschillende politiewagens aangereden, om te zoeken naar de verdachte wagen.” Of die ook onderschept kon worden, is nog niet duidelijk. “Ik vernam intussen wel dat er de jongste tijd wel meer elektrische fietsen werden gestolen in de stad. Zonder enige schroom, dat bewezen ook de mannen die de eigenaar en ikzelf woensdagavond bezig zagen.”