Noor (20) eert overleden vader met deelname aan Miss België: “Hij was zo lief en attent, ik draag gedicht aan papa op”

Kortrijk

Kortrijkzane Noor Beldjoudi (20) gaat vol voor het kroontje van Miss België en wil zo haar recent overleden vader Yazid Beldjoudi (67) eren. “Ik was zijn kleine prinses. Ik wil hem trots maken, want ik ben er zeker van dat mijn papa van hierboven meekijkt. Hij was zo lief en attent. Ik zal tijdens Miss België een gedicht aan mijn papa opdragen, om hem te eren. Hij verdient dat.”