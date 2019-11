Nog tot juli 2020 45 betonstorten per dag in stationsbuurt: “Wees alert voor betonmixers” Peter Lanssens

19 november 2019

17u49 17 Kortrijk De vernieuwing van de stationsbuurt in Kortijk gaat een nieuwe fase in, nu binnenkort het gieten van de funderingspalen voor de nieuwe parking met 900 plaatsen onder het Conservatoriumplein en de Tolstraat start. Straks worden ook diepwanden geplaatst voor de wegtunnel onder de Appel. Concreet zullen er tot juli 2020 tot 45 betonstorten per dag nodig zijn voor beide werven samen. Het beton wordt aangevoerd met groen-witte betonmixers. Dat zwaar werfverkeer van Declercq Stortbeton is verplicht om vaste routes te volgen.

De drukste aanrijroute komt uit het zuiden. De betonmixers volgen er verplicht de Condédreef, Aalbeeksesteenweg en Zandstraat. Er is ook een aanrijroute vanuit het noorden. Betonmixers volgen daar altijd de Brugsesteenweg, Meensestraat- en steenweg en Burgemeester Lambrechtlaan. Als die route verhinderd is, moet via Bissegem aangereden worden. De aannemers zullen bij een betonstort altijd proberen om na 12 uur te starten en voor de avondspits te stoppen om zo zwaar verkeer in schoolbuurten tijdens de begin- en einduren van de school te weren. Dat staat in het Charter Werftransport. Maar helaas zal dat niet altijd lukken.

Alert zijn

“Soms moet er doorgewerkt worden omdat betonstort moeilijk te onderbreken is”, zeggen mobiliteitsschepen Axel Weydts (sp.a) en Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “We roepen alle weggebruikers op om extra alert te zijn. Alle scholen worden geïnformeerd dat er langs deze routes en werven ook tijdens de begin- en einduren van de school betonmixers kunnen rijden. Maar het is géén vrijgeleide voor andere werftransporten. Er mogen tijdens de sperperiode enkel groen-witte betonmixers van Declercq Stortbeton opgemerkt worden langs deze vaste routes” aldus Weydts en Van Quickenborne. De werken voor de nieuwe stationsparking worden uitgevoerd door Eiffage Vlaanderen. De werken voor de nieuwe wegtunnel zijn voor rekening van Besix.