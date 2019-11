Nog meer verkeersellende in Kortrijk: werken in Overzetweg starten Peter Lanssens

04 november 2019

06u49 12 Kortrijk Er vatten op maandag 4 november voorbereidende werken in de Overzetweg in Marke aan. Waar onder meer nieuwe fietspaden gepland zijn. De werken betekenen nog meer verkeersellende in Kortrijk. Waar het al moeizaam gaat door onder meer de ingrijpende werken in de stationsbuurt, vooral dan aan de Appel in Kortrijk.

De Overzetweg krijgt naast nieuwe fietspaden ook een gescheiden riolering, nieuw wegdek, nieuwe parkeerstroken en nieuwe voetpaden. Er starten nu eerst voorbereidende werken aan de kruising van de Markebekestraat met de Overzetweg en even verderop de Hospitaalweg. Verkeer vanuit Bissegem naar Marke blijft mogelijk. Verkeer vanuit Marke naar Bissegem moet via de ring rond Kortrijk (R8). Fietsers vanuit Bissegem richting Kortrijk volgen een lokale omleiding onder de R8-brug. Fietsers die vanuit Marke of Kortrijk naar Bissegem willen, gebruiken het bestaande fietspad. Vanaf dinsdag 12 november wordt het betonnen fietspad in de Overzetweg wel uitgebroken. Zodat nutsmaatschappijen er nieuwe ondergrondse leidingen kunnen aanbrengen. Er zal tijdelijk ook hinder zijn voor bewoners en voetgangers. Door het uitvoeren van huisaansluitingen in de parkeer- en voetpadzone in de Overzetweg. Bij gunstig weer tijdens de werken is er vanaf maandag 2 december weer tweerichtingsverkeer in de Overzetweg.

Nieuwe Leiebrug en Driekerkenstraat volgen

De effectieve heraanleg van de Overzetweg volgt dan begin 2020 en kost 650.000 euro. De provincie en de stad Kortrijk bekostigen. “Verdere info, zoals over de exacte timing, volgt wanneer de aannemer bekend is”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). De heraanleg van de Overzetweg is tegen het voorjaar van 2021 af. Daarna start aanpalend de bouw van een nieuwe Leiebrug tussen de Overzetweg en Driekerkenstraat in Bissegem. Die werken van de Vlaamse Waterweg duren tot midden 2022. Er komt tijdens die periode een tijdelijke voetgangersbrug, met fietsgeulen ook, over de Leie. De nieuwe brug krijgt een doorvaarthoogte van 7 meter, zodat er schepen tot 4.500 ton onder de brug door kunnen varen. Per schip van 4.500 ton worden zo 220 vrachtwagens van de weg gehaald. Waardoor de verkeersdrukte afneemt. De nieuwe brug krijgt afgescheiden fiets- en voetpaden. De stalen boogbrug wordt 80 meter lang en kost 6,5 miljoen euro. Tot slot: de bouw van de nieuwe brug zal ook hand in hand gaan met de dringende vernieuwing van de Driekerkenstraat in Bissegem.