Nog meer kwetsbare kinderen naar cinema Budascoop in Kortrijk, dankzij nieuw filmfonds Peter Lanssens

03 oktober 2019

08u34 3 Kortrijk De Budascoop in Kortrijk krijgt straks nog meer kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare posities over de vloer, om een film mee te pikken. De werking wordt verder uitgebouwd, nu het sociaal BUDA’s Film Fonds opgestart is. Het fonds krijgt financiële steun van bedrijven, zoals technologiereus Barco.

Kunstencentrum BUDA probeert sinds 2018 mensen die het minder hebben, naar de cinema in de Kapucijnenstraat te krijgen. Er zijn filmkampjes voor kinderen in armoede, filmworkshops ROOTS voor jonge nieuwkomers en club de cineMOATn waarin onder meer jongeren uit zorginstellingen eigen filmevents houden. Er is ook de doorgedreven publiekswerking naar mensen in armoede, via de UiTPAS aan een sociaal tarief van 20 procent van de normale prijs. Zo bezochten vorig jaar 1.168 mensen Budascoop aan een sociaal tarief. Dat is een stijging van 60 procent in vergelijking met 2017. Ruim een derde zijn kinderen. Om de werking nu verder uit te bouwen, is BUDA’s Film Fonds opgericht. In het fonds zit meteen 10.000 euro. Die som hing vast aan de European Cinemas Innovation Prize 2019, die kunstencentrum BUDA in mei kreeg. “Het fonds moet vanaf 2020 jaarlijks 20.000 euro samenbrengen”, zegt directeur Kristof Jonckheere. “We zoeken steun bij bedrijven, organisaties, serviceclubs en filmliefhebbers.”

Warmste Stad van Vlaanderen

Dat lukt. De bedrijven die nu al in het fonds instapten, werden dinsdagavond bekendgemaakt in Budascoop. Barco (Beneluxpark) investeert de komende drie jaar telkens 5.000 euro. Accountantskantoor Alaska (Engelse Wandeling) betaalt de komende drie jaar telkens 1.000 euro. Ook informaticabedrijf Savaco (Beneluxpark) levert een inspanning, net zoals serviceclub Lions Kortrijk Leie. Ze krijgen in ruil logovermelding op de filmschermen in Budascoop. Verder steunen particulieren. “We ontvingen de voorbije weken zo al 2.000 euro op BUDA’s projectenrekening”, zegt Jan De Spiegelaere. Die vanuit het Streekfonds West-Vlaanderen de giften verzamelt. “Mensen die 50 euro of meer doneren, krijgen een fiscaal attest. Waarbij ze ongeveer 45 euro terugkrijgen via hun belastingen”, aldus Jan De Spiegelaere. Ook burgemeester Vincent Van Quickenborne was in Budascoop dinsdagavond: “Geweldig dat een kunstenhuis als BUDA, een culturele sterkhouder van Kortrijk, zich ook op maatschappelijk vlak engageert. Met zo’n spelers krijgen we in december niet alleen de Warmste Week. Maar worden we op termijn wie weet ook de Warmste Stad van Vlaanderen.”

Wie zelf wil bijdragen, vindt alle info op www.budakortrijk.be/nl/filmfonds.