Nog geen pintjes pakken in Bar des Amis op Grote Markt: “Te weinig plaats, ook terras voorlopig dicht” Peter Lanssens

05 juni 2020

16u51 0 Kortrijk Slecht nieuws voor wie volgende week pintjes wil pakken in Bar des Amis. Het kleinste café op de Grote Markt, op de hoek met de Onze-Lieve-Vrouwestraat, opent nog niet.

De reden ligt voor de hand. “Er is binnen zeer weinig plaats”, zegt Kim Vanderplasschen van Bar des Amis. “En op de uitbating van ons terras rekenen is zinloos, zeker bij regenweer. We ontvingen het plan van de stad om de terrassen uit te breiden. Er is ook voor Bar des Amis zeker een ‘effort’ gedaan. Maar het lijkt ons nog steeds niet rendabel genoeg om het café uit te baten. We hopen dat onze klanten nog even geduld kunnen uitoefenen.”

“Tot de regels versoepeld worden. We staan te popelen om onze klanten terug te ontmoeten. Van zodra dat ook voor ons op een zinvolle manier kan”, aldus Kim Vanderplasschen. Bar des Amis is al tien jaar open. Het hoekcafé op de Grote Markt was daarvoor gekend als ’t Salonske. Dat volkscafé was 35 jaar open.