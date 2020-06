Nog geen nachtleven, maar café-bistro Balthazar houdt stand: “We zijn positief verrast” Peter Lanssens

15 juni 2020

06u28 0 Kortrijk Wie het nachtleven in Kortrijk goed kent, weet dat Balthazar een aanrader is. Nachten vol vertier, tot het ochtendgloren, zijn er geen uitzondering. Balthazar houdt stand, nu de deuren door de coronamaatregelen voorlopig om 1 uur al dicht moeten. Zo is het vernieuwde terras meteen een voltreffer. “We zijn positief verrast”, zegt Mathieu Declercq (39), zaakvoerder van café-bistro Balthazar. “We werken ongelooflijk goed. Terwijl de klanten de coronaregels aanvaarden.”

Balthazar, een gezellig volkscafé met Parijs-Brussels decor en een prima bistrokeuken, opende negen jaar geleden aan de voet van de Noordbrug. Het is een populaire horecazaak, ook voor wie van het nachtleven houdt. Zaakvoerders Mathieu Declercq (39) en Siska Demeulemeester (36) nemen een nieuwe start, nu de lockdown voorbij is. Voorlopig met een opgelegd sluitingsuur van 1 uur, zoals alle horecazaken. “Natuurlijk verlies je puur commercieel en financieel een stuk, maar we nemen er vrede mee. We staan er niet bij stil omdat we vooruit willen”, zegt Mathieu Declercq. Balthazar zat afgelopen weekend vol, conform alle coronamaatregelen.

“We kregen op een piek 31 telefoons in anderhalf uur tijd. Allemaal reservaties om een hapje te komen eten. De uitdaging is groot om alles in goeie banen te leiden, maar we zijn prima georganiseerd. De klanten respecteren ons. Er is een half uur na middernacht een ‘last call’, waarna veel klanten nog tot kort voor 1 uur blijven zitten. Daarna vertrekken ze rustig, zonder te morren. We waarderen die discipline. We zijn heel blij om onze klanten en personeel terug te zien. Ons team is supergemotiveerd. Zonder onze personeelsleden is er geen Balthazar.”

Steun van lokale commerçanten

Balthazar ziet door de coronaregels de capaciteit binnen gehalveerd, van 40 naar 20 plaatsen. Het terras buiten is vernieuwd en kent nu een maximum van 90 plaatsen. De sfeer is er zuiders, bij mooi weer. Vakantie in eigen land, zo voelt het. “We investeerden in extra tafels, een mooi tapijt en stijlvolle bloembakken. Het oogt nu veel ruimer en het geeft een veilig gevoel, want het terras is netjes van de straat afgebakend”, vertelt Mathieu Declercq. “We kunnen ook enkele tafels langs de Leie zetten. Het terrasmeubilair staat overal ver genoeg uit elkaar.”

“Onze gasten kunnen overal afstand houden. Ook onze personeelsleden vinden het wel fijn. Want ze kunnen, nu er veel plaats is, makkelijker tussen de tafels lopen. Onze medewerkers dragen allemaal doorzichtige mondkapjes, van het bedrijf Remara uit Roeselare. Een bewuste keuze. Je kan elkaar blijven zien, met doorzichtige mondkapjes. En het is handiger werken. Zo hebben onze personeelsleden een beter zicht als ze de tafels afruimen. Wat ons ook opvalt is de steun van lokale commerçanten. Iedereen probeert elkaar te helpen. Zo schoten interieurzaak Astuce en Florale vormgeving Vincent Docquir ons te hulp, met laurierbakken en bloemen voor ons terras. Moraal van het verhaal: we leren veel bij door de coronacrisis, in positieve zin. We gaan het maximum uit Balthazar halen. Al beseffen we dat alles valt of staat met het weer dat we deze zomer krijgen.”

Tot slot, maar niet minder belangrijk: Mathieu Declercq hoopt ook voor andere sectoren op gezond verstand, bij de Nationale Veiligheidsraad. “Het is niet logisch dat feesten een beperking tot 50 personen krijgen en restaurants niet. Die ondernemers, zoals Gregory Van Wonterghem van feestzalen Huis Van Wonterghem in Kuurne, moeten dringend een antwoord op hun vragen krijgen. Ze verdienen beter. Behandel ze correct.”