Nog geen lage-emissiezone in zicht Joyce Mesdag

25 november 2019

14u32 7 Kortrijk Er zit voorlopig nog geen lage-emissiezone aan te komen in Kortrijk. Dat laat schepen van Mobiliteit Axel Weydts weten, nadat het nieuws werd verspreid dat 620.000 auto’s niet langer welkom zijn in Antwerpen en Gent door de lage-emissiezone daar.

“Er is nog niets beslist in Kortrijk”, zegt Weydts. “Volgend jaar wordt een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt. Een LEZ kan daar eventueel een onderdeel van zijn. Maar dat moet eerst ernstig onderzocht worden. Alles moet in de weegschaal gelegd worden. Zo zijn we niet ongevoelig voor het sociale aspect. Nu zijn het vaak mensen die het al niet breed hebben die met minder propere, oudere wagens rijden. We mogen die mensen niet te hard treffen. Samen met heel wat andere afwegingen worden de mogelijkheden dus onderzocht. Maar nu hebben we daar niets over beslist. Bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan zullen we de burger betrekken.”