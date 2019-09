Nog eens 12 extra camera’s in stadscentrum: “Laatste blinde vlekken wegwerken” Woonwijken volgen binnenkort, zoals mogelijk Marionetten en Gouden Driehoek Peter Lanssens

10u31 0 Kortrijk Er komen uiterlijk tegen januari 12 extra camera’s bij. Ze komen op het Casinoplein, Waterpoort en Graanmarkt, de verlaagde Leieboorden en boven de Doorniksetunnel. “We werken zo de laatste blinde vlekken in het stadscentrum weg”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Het cameranetwerk in Kortrijk breidt zo uit tot alles samen 185 camera’s. Verder wordt de komende maanden duidelijk welke woonwijken camera’s met nummerplaatherkenning krijgen, zoals mogelijk de Gouden Driehoek aan de Zwevegemsepoort en Marionetten op Hoog Kortrijk.

De camerastuurgroep van de politiezone Vlas en de stad Kortrijk geeft voorrang aan een verdere cameradekking van het stadscentrum. Het Casinoplein krijgt vijf camera’s. “Steeds meer organisatoren vinden hun weg naar het plein”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Je had er een groot zomerterras (van cocktail- en eetbar Nude, red.). We brengen de doorsteek onder muziekcentrum Track in beeld. Waar tijdens concerten in muziekclub De Kreun veel bezoekers passeren. En we brengen de Albertstraat, soms een vluchtroute voor criminelen, in beeld.”

Boven Doorniksetunnel

De Waterpoort, een druk kruispunt, krijgt twee camera’s. De Graanmarkt krijgt er eentje. “Omdat ook de Graanmarkt en aansluitend de Waterpoort soms gebruikt worden als vluchtroute, door criminelen die uit de richting van de Grote Markt komen”, zegt Vincent Van Quickenborne. Aan volksrestaurant Vork boven de Doorniksetunnel, waar een doorsteek voor voetgangers is, komen nog eens drie camera’s. En dan zijn er nog de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens, waar aan de Kapucijnenstraat één multisensor camera de hele omgeving in beeld brengt. Je hebt er nu al een testcamera. Die vervangen wordt door een nieuw model. De camera’s worden in november of uiterlijk in december (verlaagde Leieboorden in januari, red.) geïnstalleerd. De totale kostprijs is 95.000 euro. “Maar in dat budget zit voor alle duidelijkheid ook het vervangen van verouderde of beschadigde camera’s, zoals op het Schouwburgplein en aan de Reynaertstraat”, zegt de burgemeester. Er komen later ook camera’s op het Robbeplein. Een plaatsbezoek in oktober zal uitmaken waar precies op het Robbeplein.

Hagedissenstraat

Politie en stad focussen trouwens niet enkel op het stadscentrum. Zo komen er camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR), het aantal is nog te bepalen, in inbraakgevoelige woonwijken. De precieze planning volgt de komende maanden. Komen alvast in aanmerking: Marionetten op Hoog Kortrijk, de Oude-Vestingsstraat aan de Hagedissenstraat (klachten over onder meer druggebruik en sluikstorten, red.) en de Gouden Driehoek. De Gouden Driehoek omvat de Sint-Antonius-, Tuighuis- en deels Zwevegemsestraat. Mensen met een verslavingsproblematiek veroorzaken er vaak overlast. “In welke wijken er precies ANPR-camera’s gaan komen, hangt van de politiecijfers af”, zegt Vincent Van Quickenborne. “We hebben twee opties. Het worden ofwel vaste ANPR-camera’s waar er veel passage is, zoals in de Marionetten. Ofwel gaan we voor ANPR-camera’s op politiecombi’s. Dat is technisch perfect mogelijk. En zo kan de politie, als de slimme camera iets opmerkt, meteen optreden.”

Geen klachten bij Privacycommissie

Wordt ook bekeken: het verder uitbreiden van een cameraschild met zestien ANPR-camera’s op de ring rond Kortrijk (R8) en de belangrijkste invalswegen. Om de grenscriminaliteit verder tegen te gaan en waardevolle verkeersinformatie te verzamelen. Het cameranetwerk in Kortrijk telt tegen 2020 in totaal 185 camera’s. Kortrijk en Mechelen spannen op dat vlak de kroon in Vlaanderen. De Privacycommissie kreeg nog geen enkele klacht binnen. “De beelden worden enkel door de politie bekeken en worden maximum dertig dagen bewaard”, zegt Van Quickenborne. “En privacygevoelige plaatsen, zoals de ramen van een flatgebouw, worden altijd met zwarte vlakken afgeschermd.”

Trajectcontroles

Tot slot: ook het uitrollen van trajectcontroles blijft een punt van aandacht in Kortrijk. De trajectcontrole van 3,2 kilometer op de Doornikserijksweg (N50) tussen Bellegem en Kooigem is zoals bekend door een softwareprobleem na een jaar nog niet operationeel. De federale politie weet nog altijd niet wanneer het in orde komt. Er is de komende jaren ook sprake van trajectcontroles op de Sint-Katharinastraat tussen Kortrijk en Lendelede, op de Rekkemsestraat tussen Marke en Lauwe en op de Moeskroensesteenweg (N43) en Torkonjestraat (N43) tussen Marke en Aalbeke. Concrete data zijn er evenwel nog niet.