Nog 23 coronapatiënten op Covid-afdeling Sint-Jozef in Kortrijk LSI

12 mei 2020

14u13

Bron: LSI 10 Kortrijk Op de Covid-afdeling van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk verblijven nu nog maar 23 bewoners. De meesten vertonen geen ziektesymptomen.

De vier andere rusthuizen van Zorg Kortrijk - De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Biezenheem in Bissegem, Ter Melle in Heule - zijn coronavrij. Het percentage besmettingen bij bewoners en medewerkers blijft stabiel rond 3 procent. Schepen van Zorg Philippe De Coene doet nog geen uitspraken over het eventueel toelaten van bezoek. “We kunnen het aantal besmettingen laag houden omdat we strenge voorzorgen nemen. Het aantal bezoeken buiten via de babbelbussen en tuintenten neemt nog toe. Dat is goed. Maar de deuren gaan pas open als we zeker kunnen zijn dat het risico maximaal beperkt kan worden. Dat betekent dus dat we niet noodzakelijk openen als Vlaanderen zegt dat het mag. Want het is niet omdat het mag, dat het ook moet.”