Nog 100 plaatsen voor musical over Napoleon: “We verwachten 2.200 mensen” Peter Lanssens

26 juni 2019

09u24 0 Kortrijk De koninklijke harmonie Eendracht Kortrijk-Aalbeke is met een een indrukwekkende productie in de weer. Want na een maandenlange artistieke en organisatorische voorbereiding zijn 250 betrokkenen stilaan klaar voor de Belgische première van ‘In De Schaduw van Napoleon’. De locatie van het musicalspektakel is uniek: bij houtimport Vandecasteele in Aalbeke. Er zijn nog amper honderd plaatsen vrij. “We verwachten 2.200 mensen”, zegt Filip Santy, voorzitter van de harmonie.

Nu vrijdag komen de muzikanten, solisten, koorleden en figuranten uit (West-)Vlaanderen voor het eerst samen op het terrein van Vandecasteele. Want nu is het stilaan echt menens. De eerste week van juli wordt er elke avond nauwgezet gerepeteerd om van de musical een succes te maken op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli. Het verhaal draait rond Marchand. De lakei die Napoleon heel zijn leven volgde en alles weet over de Franse keizer.

Publiekstoegang gewijzigd

De 1.160 plaatsen voor de voorstelling op vrijdag zijn nu al uitverkocht. Er zijn enkel nog honderd plaatsen voor de zaterdagvoorstelling, die om 20 uur start. Haast u dus, voor wie er nog bij wil zijn. Jef Mellemans is regisseur. Aaron Eggermont dirigeert. En op zaterdagavond is ook componist Bert Appermont van de partij. Belangrijk: de publiekstoegang naar het spektakel is omwille van strenge veiligheidsvoorschriften nog ultiem gewijzigd.

Verhoogd toezicht politie

De ingang is niét via de Moeskroensesteenweg, maar via de Bergstraat-Markesteert. 80 vrijwilligers leiden alles – van het parkeren over de toegangscontrole en de beveiliging tot de bardienst – in goeie banen. Parkeren kan op het terrein van Vandecasteele. Maar de organisatoren vragen om vooral te carpoolen. En buurtbewoners krijgen de raad om te voet of met de fiets te komen. Er zijn stallingen. De politie houdt in Aalbeke een verhoogd toezicht. Kom op tijd, want je moet even wandelen voor je op je juiste stoel zit in het magazijn. De bar is van 18.45 tot 19.30 uur en na de musical open. Info www.indeschaduwvannapoleon.org of www.harmonieaalbeke.be.