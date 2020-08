Noela (77) is 50 jaar cafébazin van De Smisse en dat wordt gevierd: “Pintjes aan 1 euro in september” Peter Lanssens

10u20 24 Kortrijk ‘Bij Noela van De Smisse, is het al 50 jaar kerremisse’, is te lezen op een spandoek in volkscafé De Smisse in Aalbeke. Waar Noela Vercruysse (77) al 50 jaar achter de toog staat. Noela is zo de cafébazin met de langste staat van verdienste in Groot-Kortrijk. Een halve eeuw, dat kan tellen. Ze viert dat gouden jubileum door in september pintjes aan 1 euro en speciale bieren aan 2 euro te verkopen. Allen daarheen, met respect voor de coronamaatregelen.

Een groot feest kan momenteel niet, in De Smisse in de Luingnestraat in Aalbeke. Corona, weet u wel. Maar Noela (77) overleefde wel meer tegenslagen, zo overwon ze recent een kleine trombose, en laat het niet aan haar hart komen. De kaartersclub, de sportclub, de buren, Okra, Femma, de Vandecasteeles van het nabijgelegen bedrijf Vandecasteele Houtimport, iedereen is welkom om op haar te komen toosten, nu ze 50 jaar cafébazin is. Enkel de bewoners van woonzorgcentrum De Weister mogen (nog) niet komen. Corona, weet u wel.

“Ik doe met hart en ziel verder, zo lang mijn gezondheid het toelaat”, benadrukt Noela. Die niemand in haar café binnen laat zonder eerst de handen te ontsmetten. De Smisse is sinds 1950 open. Toen een smidse tot herberg werd omgebouwd. Noela nam het café met wijlen haar man Hubert Lepers in 1970 over. Het blijft vijftig jaar later een geliefd volkscafé. Waar de klanten nooit problemen maken, met uitzondering van een echtelijke ruzie. Kan gebeuren. En waar Noela haar hart voor wielrennen toont. Zo heeft ze een boon voor de Italiaanse renner Marco Marcato. We wensen Noela nog vele gelukkige jaren toe in De Smisse. “Een groot feest mag nu door corona niet, maar dan doe ik dat gewoon in 2021 wel”, besluit ze. Er zijn nu nog vijf herbergen in het dorp Aalbeke. Met naast De Smisse ook De Panne, De Melkerij, De Labberleute en ’t Beenhouwerijtje. Net genoeg voor een kroegentocht.