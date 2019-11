Nocturne zet handelszaken in Onze-Lieve-Vrouwestraat in de kijker Peter Lanssens

14 november 2019

11u33 0 Kortrijk De Onze-Lieve-Vrouwestraat in historisch Kortrijk leeft op als handelsstraat. Om de vele handelszaken in de kijker te zetten, houdt het vernieuwde O-L-V comité op vrijdag 15 november van 17 tot 21 uur een nocturne in de straat.

Er beweegt heel wat in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Zo investeerden fondue- en grillhouse B’thoven en het in Italiaanse gerechten gespecialiseerde restaurant-traiteur-winkel Pomodoro enkele maanden geleden in een stijlvol terras. Recent opende de nieuwe horecazaak Seventies Bar de deuren. Vrijdag opent de nieuwe designzaak Salopette Studio in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 16, met een dj en drankjes. Ook vrijdag opent in kunstgalerij Avee Gallery een nieuwe expositie. En eveneens op vrijdag is het tijd om afscheid te nemen van Artes Design. Een naam als een klok in Kortrijk voor wie een perzisch tapijt wil. Designer Reza Hatamian en zijn vrouw Kathelijn Malfait stoppen na 33 jaar met Artes Design. Er start op 15 november een uitverkoop in de zaak, waarover alle details terug te vinden zijn op www.tijdvooronstapijt.be.

Samenhorigheid aanwakkeren

“We willen op de nocturne veel volk lokken naar de Onze-Lieve-Vrouwestraat”, zegt Dieter Vandeputte van Seventies Bar. “Om er een bezoekje te brengen aan de vele handelszaken en er bijvoorbeeld ook te genieten van een gratis drankje of hapje. Het kan de samenhorigheid in de straat alleen maar aanwakkeren.”