Nieuwe wandelgids toont mooiste plekjes in Zuid-West-Vlaanderen Peter Lanssens

28 augustus 2020

11u42 0 Kortrijk Natuur.koepel stelt een nieuwe wandelgids voor. De opbrengst van de verkoop van de gids gaat naar de aankoop van natuurgebieden in Zuid-West-Vlaanderen. De gids brengt je via verscholen trage wegen van dorp naar dorp, dwars door het prachtige landschap tussen Mandel, Leie en Schelde.

Er staan achttien verrassende natuur- en landschapswandelingen in, gezocht en gevonden door vrijwilligers van de Werkgroep Trage Wegen Zuid-West-Vlaanderen. De gids brengt je via de stapsteentjes in Tiegem over de oude spoorwegberm in Waregem. Of via wegeltjes in Bellegembos naar de smokkelpaden op de ‘schreve’. Je ontdekt onderweg waardevolle natuurgebiedjes en boeiend erfgoed. De gids brengt tussendoor weetjes over natuur, landschap en erfgoed. ‘Op Stap’ telt 160 bladzijden. Leander Depypere van Ogenbliksem goot het geheel in een mooie en frisse lay-out. De gids kost 12 euro. Leden van Natuurpunt, Velt of JNM kunnen de wandelgids aan 6 euro kopen. Je kan de gids kopen in Standaard Boekhandel, bij Fotografie Patrick in Deerlijk en in de handelszaken Zonder Meer in Kortrijk en Stadsboerderij Kortrijk CVBA in Heule. De gids kwam er ook met steun van vele partners: de provincie West-Vlaanderen, Stadlandschap Leie en Schelde, Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse hart, Alpro, BOSSpaints en het Nationaal Geografisch Instituur. Info: www.natuurkoepel.be/wandelgids.