Nieuwe topveldrit wordt spektakelstuk in Kortrijk: “Al 4.086 tickets de deur uit” Caps Urban Cross is veelzijdig met technische en snelle stukken en ook een zware modderige zone Peter Lanssens

28 november 2019

16u30 0 Kortrijk De A-topveldrit Caps Urban Cross wordt zaterdag een spektakelstuk in Kortrijk. “Er zijn al 4.086 tickets de deur uit, wat een record is voor een nieuwe cyclocross”, zegt Christophe Impens van sportmarketingbureau Golazo. “Er zitten snelle en technische stukken in en er is ook een zware modderige zone”, zegt ex-crosser Erwin Vervecken van Golazo. Niet te missen, voor liefhebbers.

Wie nog geen tickets heeft, hoeft niet te panikeren. “Het parcours met start aan de voet van de Groeningebrug en finish boven op dezelfde brug kan tien- tot twaalfduizend toeschouwers aan”, zegt eventmanager Geert Hoste. “Het parcours heeft heel wat blikvangers. De Groeningebrug is een kuitenbijter. Ook de Collegebrug, vals plat, is niet te onderschatten. Vlakbij de K-Tower, waar een vipzone is, heb je een heel zwaar en modderig stuk. Daar heb je ook balken. Van daar via een schuine berm de voet van de Collegebrug op is een technisch stuk, net zoals de zandbak aan zomerbar Amorse. Er zijn ook enkele zones met trappen, in de omgeving van de Collegebrug en in het Albertpark. Je merkt dus dat het parcours veel facetten heeft. Dat maakt het interessant”, aldus Hoste. Wat beaamd wordt door Erwin Vervecken: “Het is niet de zwaarste cross ooit. Maar het is sowieso wel de meest unieke, aan de Leie en pal in het stadscentrum, op slechts vijf minuutjes wandelen van het treinstation.”

“Het was altijd al een droom van mij om een wielerwedstrijd naar Kortrijk te halen. Het wordt een topduel. En als kers op de taart is er een acte de présence van de herstellende Wout Van Aert.” Schepen van Sport Arne Vandendriessche

Rugzakken niet toegelaten

Zowel bij de heren elites als dames elites - telkens met 38 renners - doet de top mee zoals Mathieu Van der Poel, Toon Aerts, Lars Van der Haar, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt bij de heren en Sanne Cant bij de dames. “Het leuke voor de toeschouwers is dat waar ze ook staan, ze altijd de renners kunnen zien rijden”, vervolgt Geert Hoste. “Er is geen publiekstent. Maar er zijn wel vier cateringzones: twee onder de Groeningebrug, eentje aan zomerbar Amorse en eentje nabij de Diksmuidekaai. Voor personen met een beperking is er een speciale zone op bar Amorse, met zicht op het hele parcours. Enkel de Collegebrug is niet toegankelijk voor publiek. Belangrijk: rugzakken zijn niet toegelaten”, aldus Hoste. Schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) is in zijn nopjes: “Het was altijd al een droom van mij om een wielerwedstrijd naar Kortrijk te halen. Het wordt een topduel. En als kers op de taart is er een acte de présence van de herstellende Wout Van Aert.”

Rennersdorp

Zaterdag 30 november begint om 9.30 uur met een jeugdinitiatie. Gevolgd door de junioren om 10.30 uur, beloften om 11.50 uur, elite dames om 13.45 uur en elite heren om 15 uur. Een ronde is 3,1 kilometer lang. Hoeveel rondes er worden gereden, hangt af van de snelheid van de crossers. Maar er wordt sowieso telkens een uur gereden. “Ook buiten het parcours is er heel wat te beleven”, zegt Geert Hoste. “Wie de jongeren wil ontmoeten, moet naar de Vlaanderenkaai. En wie naar het rennersdorp van de eliterenners wil, moet naar de Minister Liebaertlaan. Altijd leuk om de renners ook daar te zien.”

Shuttlebussen

Er wordt aangeraden om met de trein te komen. Je koopt een weekendbiljet aan halve prijs komende zaterdag. Wie met de wagen komt, wordt aangeraden om op de publieksparking van Kortrijk Xpo te parkeren. Je betaalt 2 euro om er een hele dag te staan. En er rijden tussen 8 en 19.30 uur gratis shuttlebussen tussen de publieksparking en de Koning Leopold III-laan, aan het parcours. Wie met de fiets komt, parkeert op het einde van de Abdijkaai, ter hoogte van de rotonde in de Vlaanderenkaai, aan de K-Tower in de Diksmuidekaai of in de Ijzerkaai aan huisnummer 30. Ook De Lijn rolt een dienstregeling uit.

Velofollies-Warmste Week mutsen

Tot slot: er is ook aandacht voor De Warmste Week op de Caps Urban Cross. “We sponsoren met de beurs Velofollies de cyclocross”, zegt Pieter Desmet van Xpo. “We verkopen op de cross Velofollies-Warmste Week mutsen”, aldus Desmet. Een ticket voor de cross kost 12 euro ter plaatse. Wie vooraf online een ticket bestelt, krijgt 1 euro korting. Info: www.sport.be/urbancrosskortrijk.