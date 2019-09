Nieuwe t-shirts met dialectwoorden op gaan wild: van Leiepisser over viswuf tot poepgoaj: “Onze populairste blijft ‘Freule, een prente van Heule’” Peter Lanssens

13 september 2019

13u22 0 Kortrijk Een bedrijf uit Heule scoort met nieuwe t-shirts met dialectwoorden op zoals Leiepisser (Kortrijkzaan), viswuf (kletstante), poepgoaj (onnozelaar), dulle tinke (fel meisje) en sneukelaire (snoeper). “We verkopen al tot 500 stuks per jaar”, zegt Delphine Herrewyn. Haar man denkt creatief mee. Populairst: de t-shirts met ‘Freule, een prente van Heule’ en ‘8501 Heule bruist’ op.

De collectie omvat al zo’n dertig t-shirts in katoen en polyester. Ook volgende typische West-Vlaamse dialectwoorden zitten nu mee in het aanbod: mogowzeg, preus lik fjirtig, giv moa sjette, manje, wrikkelgat, seutekallepiswuf, kameroa en crème van ne kèrl. “Maar het populairste t-shirt blijft die met ‘Freule, een prente van Heule’ op”, vertelt Delphine Herrewyn (36). “Freule komt van het liedje Tineke van Heule. We voegden er zelf prente van Heule (mooie dame) aan toe. Ook het t-shirt met als opschrift ‘8501 Heule bruist’ loopt als een trein.” T-shirts zijn vanaf 17 euro verkrijgbaar, sweaters vanaf 22 euro en hoodies vanaf 27 euro. Ze worden op maat gemaakt.

Tijdelijk winkeltje openen

De Freule-collectie is te koop bij B-Elle in de Kortrijksestraat in Heule. Daar worden regelmatig ook sweaters met quotes voor vrouwen op verkocht. Alle andere bestellingen gebeuren hoofdzakelijk online en worden verstuurd of bij het koppel thuis opgehaald, in de Emiel Hullebroecklaan 4 in Heule. “Ik verkoop trouwens niet enkel kledij. Maar ook geboortekoffertjes, speelgoedbanken, schommelpaardjes, koffietassen enzomeer”, vertelt Delphine Herrewyn. “We hopen in de toekomst een tijdelijk winkeltje te kunnen openen, op drukke momenten zoals tijdens de eindejaarsperiode. Maar dat is nog toekomstmuziek. De naam van mijn bedrijf, Delphinity, is afkomstig van mijn voornaam en van het Engelse woord infinity (oneindig). Verwijzend naar oneindig veel mogelijkheden. In het logo zit een oneindig teken en een dolfijn. Want Delphine betekent dolfijn in het Grieks”, aldus Delphine Herrewyn, die administratief bediende is in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Haar man Tom Meert (41) is arbeider en goochelaar in bijberoep. Het koppel heeft twee zonen: Jaaron (7) en Jentl (4). Meer info: www.delphinity.be of op de Facebookpagina Delphinity. Mailen kan ook: delphinity@telenet.be.