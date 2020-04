Nieuwe site Chocolocal bundelt ambachtelijke chocolatiers die open blijven in coronatijden Peter Lanssens

01 april 2020

10u03 8 Kortrijk Storytelling bureau Storytelling bureau Thinkedge lanceert Chocolocal. Die nieuwe site bundelt ambachtelijke chocolatiers, met een eigen productie. Zodat klanten zien waar ze lokaal kunnen kopen. Want hun winkels blijven open. Maar makkelijk is het niet. Daarom verdienen ook de chocolatiers alle steun.

De coronacrisis houdt veel chocolatiers niet tegen om te doen waar ze allemaal van houden: creatief bezig zijn met chocolade. “Onze passie voor het Belgisch culinair erfgoed is zo groot, dat we iedereen willen blijven bedienen”, zegt de betrokken chocolatiers in koor. “We zijn Thinkedge bijzonder dankbaar. Het Kortrijkse storytelling bureau maakte de site gratis op voor ons.” Wie ook in coronatijden thuis wil genieten van de onovertroffen smaak van artisanale chocolade, kan nu dus de website Chocolocal raadplegen.

Zes chocolatiers uit de regio

Daar staan ook zes chocolatiers uit onze regio op. Dat zijn Chocolaterie D’origine in de Moorseelsestraat en Chocolatier Dumon in de Doorniksewijk in Kortrijk, Lucardi in de Bozestraat in Heule, Beugnies Les Chocolats in de Aardweg in Marke, Chocolaterie Hannes D’heedene in de Lijsterlaan in Deerlijk en Chocolaterie Carré in de Stationsstraat in Moen. Meer info over al deze lokale chocolatiers staat nu op www.chocolocal.be.

