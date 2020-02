Nieuwe rolstoel voor Jan De Bruyne geleverd: “Ik heb mijn vrijheid terug, dankzij zaakvoerder Duma Rent” Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

20 februari 2020

18u21 0 Kortrijk Jan De Bruyne heeft sinds donderdag een rolstoel op maat, en dat allemaal dankzij Stefaan Debrabandere. De zaakvoerder van het bedrijf Duma Rent in Marke besliste om hem de rolstoel van zo’n 8.000 euro met batterij en aandrijving te schenken. Jan is in de wolken. “Ik ben er vanmorgen al boodschappen mee gaan doen, dat gaat ongelooflijk vlot.” De rolstoel haalt tot 35 kilometer per uur.

Eind vorig jaar lanceerde Jan De Bruyne, vader van twee kinderen van 13 en 15 jaar, een fundraising om een nieuwe rolstoel te kunnen kopen. Hij had er eentje gekregen van de mutualiteiten, maar die had geen aandrijving. Het ding woog ook meer dan 14 kilogram. Ver raakte hij er niet mee. Bij Duma Rent lazen ze het verhaal en lieten ze hun hart spreken. “Het was de bedoeling om de rolstoel te kunnen geven als kerstcadeau”, vertelt Mike Feys, salesverantwoordelijke van Duma Rent. Zaakvoerder Stefaan Debrabrandere kon er even niet bij zijn. “Door de lange levertijd is dat niet gelukt, maar het belangrijkste is dat hij het nu heeft.” Met het overige geld van de fundraising kocht Jan een speciaal bed voor rolstoelpatiënten en een robotstofzuiger.

“Echt geweldig”

De nieuwe rolstoel voor Jan De Bruyne is volledig op maat gemaakt, zodat hij veel comfortabeler zit. Maar het spectaculairste stuk is een voorwiel met stuur en batterij, dat hij kan vastklikken aan zijn rolstoel. “Het werkt een beetje zoals een motorfiets, ik ga automatisch vooruit”, vertelt Jan. “Dit is echt geweldig, het gaat enorm vlot. Ik kan nu tot 35 kilometer per uur halen, maar zo snel heb ik nog niet gereden. Dat is eigenlijk ook een beetje gevaarlijk, zeker als je een bocht wil nemen.” De nieuwe rolstoel komt van Move All The Way bvba en kostte zo’n 8.000 euro. “Dit systeem bestaat ondertussen drie jaar en is er vooral voor de sportievere rolstoelgebruiker”, zegt Johan Cremery van Move All The Way. “Met één batterij kan je veertig kilometer rijden, wat een heel eind is. Het enige nadeel is dat deze batterij te zwaar is om mee te nemen op het vliegtuig. Als je op reis gaat, moet je de batterij dus eerst opsturen per post naar je hotel.”

Medische fout?

Jan belandde in een rolstoel nadat hij geopereerd werd voor een longembolie. “De ingreep gebeurde met een sonde die de dokter binnenbracht via mijn lies”, zegt Jan De Bruyne. “Bij het terugtrekken van die sonde moet er een zenuw zijn geraakt, waardoor ik tot aan mijn borst verlamd raakte. Toen ik wakker werd na de operatie leek er nog niets aan de hand. Na een tijd werden mijn tenen koud en kon ik mijn voeten niet meer bewegen. Ik kon plots niet meer doen. Ze hebben me dan een slaappil gegeven omdat ik begon te panikeren. Toen ik een uur of drie later wakker werd, kon ik helemaal niet meer bewegen. Ze hebben me toen met spoed naar de scanner gebracht, maar het was al te laat. Een maand later reed ik het ziekenhuis buiten in een rolstoel.” Volgens de artsen gaat het om een complicatie, maar Jan denkt eerder aan een medische fout. Hij klopte al aan bij het Fonds voor Medische Ongevallen om advies in te winnen en eventueel een schadevergoeding te vragen. “Ik ben pas de tweede in de wereld bij wie zoiets gebeurt, hebben onderzoekers me verteld.” Voor zijn operatie was Jan schilder van beroep.

