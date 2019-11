Nieuwe postgraduaat in Kulak zet op regionaal ondernemerschap in Peter Lanssens

14 november 2019

13u18 0 Kortrijk De universiteit Kulak en Flanders Business School slaan de handen in elkaar met ‘Ondernemerschap en Innovatie’. De nieuwe postgraduaat zet op regionaal ondernemerschap in. De opleiding start op vrijdag 7 februari 2020 en loopt tot eind juni 2020.

De postgraduaat belicht aspecten van ondernemerschap zoals creativiteit, innovatie en toekomstgericht denken, leiderschap en teamwerk, omgaan met risico en de ontwikkeling van een ondernemende houding. De gebruikte onderwijs- en leervormen zijn op het stimuleren van de ‘entrepreneurial drive’ en de ontwikkeling van competenties gericht. Die op een professionele en succesvolle wijze ingezet worden voor de creatie en realisatie van nieuwe ondernemerschapsinitiatieven. “We zetten zo verder volop in op levenslang leren en het uitdragen van kennis naar de regio”, zegt rector Piet Desmet.

Meest ondernemende regio van Europa

Want er zijn in de regio diverse initiatieven om het ondernemerschap aan te wakkeren. Voorbeelden zijn de start-upcampus Hangar K op het Mandelaplein in Kortrijk, de komst van het onderzoekscentrum voor de maakindustrie Flanders Make in de Graaf Karel de Goedelaan en de lokale aanwezigheid van het initiatief ‘Start-it @ KBC’. Verder lanceerde de Kamer van Koophandel Voka begin dit jaar al de ambitie om van West-Vlaanderen tegen 2025 de meest ondernemende regio van Europa te maken, met een grote rol voor de driehoek Kortrijk-Roeselare-Tielt. Het postgraduaat Ondernemerschap en Innnovatie is een samenwerking tussen het Postuniversitair Centrum en de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen in de unief Kulak en Flanders Business School.