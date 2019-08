Nieuwe petanquebaan op Markeplaats geopend Peter Lanssens

23 augustus 2019

09u45 2 Kortrijk De werkgroep Marke Boem Boem heeft naar een idee van Dirk Vercaemst een petanquebaan aangelegd op Markeplaats. De initiatiefnemers kregen steun van bedrijven. Zo is de omkadering van Haemers Interieur uit Kortrijk. De dolomiet komt van Tegels & Totaalverbouwingen Hendrik Heremans uit Marke. Om de bedrijven te bedanken, krijgt de petanquebaan hun naam.

Het petanqueveld blijft een jaar. Daarna is er een evaluatie. Indien die positief is, wordt het petanqueveld permanent aangelegd op Markeplaats. “Petanque is hip”, zegt sportschepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Zowel jong als oud is er snel mee weg en het zorgt voor een gezellige sfeer. Het veld in Marke past perfect in onze filosofie om op strategische plaatsen in onze stad petanquebanen te installeren”, aldus Arne Vandendriessche. Zo komen er ook zeker banen achter de kerk in Heule en aan café De Labberleute in Aalbeke. Eerder werd al een petanquebaan geopend aan eethuis ’t Plein in het gelijknamige park in Kortrijk.