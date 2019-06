Nieuwe parking onder Texture geschrapt Peter Lanssens

07 juni 2019

15u59 6 Kortrijk Het plan voor een nieuwe parking met 229 plaatsen over vier verdiepingen onder het museum Texture, nabij de Noordstraat, is geschrapt. Het gaat over een besparing van enkele miljoenen euro.

Er kwamen en komen nochtans honderden nieuwe woningen bij in de wijk Overleie. Terwijl het de bedoeling is om ten vroegste eind 2021 de dwarsparkeerplaatsen in de Handels-, Kasteel- en Dolfijnkaai op te doeken. Zodat de wandelboulevard van de Havenkaai aan Kortrijk Weide kan doorgetrokken worden tot de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens. “Toch zou de parking onder Texture onvoldoende gebruikt worden”, vindt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a), die tevens voorzitter is van het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko). “Want binnen hier en tien jaar zal het wagenbezit afnemen. Terwijl er sowieso nog genoeg parkings in de buurt zijn zoals de parking Budabrug. Niet vergeten ook dat de nieuwe parking Station onder het Conservatoriumplein nog gebouwd moet worden, waar er 900 plaatsen in gebruik worden genomen vanaf 2023. Dat zal zeker volstaan.”