Nieuwe parking in Don Boscolaan zorgt voor veiligere schoolomgeving Joyce Mesdag

18 september 2019

16u28 3 Kortrijk Vanmorgen is de nieuwe parking geopend in de Don Boscolaan. Met dit nieuwe parkeerterrein wordt de eerste stap gezet naar een veiligere schoolomgeving voor fietsers, voetgangers en automobilisten.

De parking voorziet een grotere parkeercapaciteit, de parking is goed voor 42 plaatsen, waardoor auto’s niet meer in de Don Boscolaan dienen te parkeren. “Op deze manier wordt vermeden dat onrechtmatig geparkeerde auto’s in de Don Boscolaan het verkeer hinderen en de verkeerscirculatie in het gedrang brengen”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Naast de grotere parkeercapaciteit laat de parking ook toe een toegankelijk keerpunt te zijn voor ouders die hun kinderen snel willen afzetten. Via de parking kan nu in één verkeersbeweging de reisweg verder gezet worden zonder het verkeer en fietsers te hinderen. Dit is een eerste maar belangrijke stap in het veilig maken van de schoolomgeving. Later deze bestuursperiode willen we ook een afgescheiden fietspad realiseren in de Don Boscolaan.”

Naast de parkeerplaatsen werd eveneens een voetpad en een dubbelrichtingsfietspad aangelegd. De werken duurden anderhalve maand en bracht een totaal kostenplaatje van 185.000 euro met zich mee.