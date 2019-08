Nieuwe ledverlichting op Trakelweg langs Leie: “Grote Markt, Diksmuidekaai en Guldenspoorpad volgen” Peter Lanssens

21 augustus 2019

16u53 0 Kortrijk Een duistere strook van de Trakelweg in Bissegem krijgt eindelijk openbare verlichting. Het gaat over het deel van het fiets- en wandelpad langs de Leie tussen de Vrije Aard- en Neerbeekstraat. “De Trakelweg is een veilige en snelle verbinding tussen Kortrijk, Bissegem, Wevelgem en Menen. Door het pad uit te rusten met ledverlichting én een nieuwe laag asfalt, verhogen we het comfort en de veiligheid voor fietsers en wandelaars”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

De nieuwe laag asfalt, de werken worden op vraag van de stad door de Vlaamse Waterweg uitgevoerd, zijn een must. Want nu zijn er veel opstekende boomwortels. Die worden aangepakt en terug effen gemaakt. De nieuwe openbare ledverlichting van Fluvius is dimbaar en efficiënt. Het energieverbruik is minder, wat ook goed is voor minder CO2-uitstoot. Wanneer de werken starten in de Trakelweg in Bissegem, is nog niet duidelijk. “Dat kunnen we nog niet zeggen, al zal het zeker nog dit jaar zijn, liefst voor de donkere maanden”, zegt Axel Weydts.

16.000 lichtpunten

“Het is trouwens de ambitie van de stad om op termijn alle 16.000 lichtpunten in de stad te vernieuwen”, gaat Axel Weydts verder. “Zo staat de omschakeling naar ledlampen binnenkort gepland op de Grote Markt, langs de fietssnelweg Guldenspoorpad en langs de Diksmuidekaai in Kortrijk”, aldus nog Axel Weydts.