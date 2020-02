Nieuwe KVK-superster Terem Moffi speelt city foot golf met Quickie: “Terem is een zalige kerel” Peter Lanssens

21 februari 2020

Terem Moffi (20), de Nigeriaanse spits die het Litouwse FC Riteriai voor KV Kortrijk inruilde, steelt in een razendsnel tempo de harten van de veekaa-supporters. Ook burgemeester Vincent Van Quickenborne is fan van de snelle dribbelkont. Die stevig kopt, altijd het overzicht houdt en onder meer al tegen Club Brugge en Standard Luik scoorde. Quickie nam Terem Moffi mee op sleeptouw door Kortrijk. Terem en Quickie bezochten onder meer de Sint-Maartenskerk en het als werelderfgoed beschermde Begijnhof. Ze speelden ook een potje ‘city foot golf’. Dat deden ze niet zomaar. Maar in het kader van opnames voor Telenet Play Sports, vanavond te zien naar aanleiding van de thuiswedstrijd van KV Kortrijk tegen Racing Genk. “Terem is een zalige kerel, een nieuwe superster voor de fans”, vertelt Van Quickenborne. Die Terem vroeg om vrijdag goals te scoren tegen Racing Genk. Tot slot nog dit: Terem betekent vrede in lokaal Nigeriaans dialect. “Peace to you, brother”, besluit Quickie.