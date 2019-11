Nieuwe kerstverlichting floept vrijdag om 18 uur aan: “Overal feest!” Peter Lanssens

26 november 2019

17u59 23 Kortrijk De stad pompte 998.000 euro in 480.600 nieuwe kerstlampjes, voor een periode tot en met de eindejaarsperiode in 2023-2024. De kerstlampen hangen niet enkel in het centrum van Kortrijk, maar in alle deelgemeenten. Ze floepen op vrijdag 29 november om 18 uur aan. De mensen zijn benieuwd naar het resultaat.

Schepenen Arne Vandendriessche en Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) ontsteken de verlichting op de Grote Kring in het winkelwandelgebied. Er zal ook randanimatie en muziek met de Dixieland Streetband zijn. En er staat een led-scherm op de Grote Kring. Waarop aanwezigen de feestelijkheden in de deelgemeenten kunnen volgen. Waar er getrakteerd wordt met een aperitief en hapjes op de Platse in Marke, in herberg Au Chevalier in Bellegem, café De Labberleute in Aalbeke, café Sint-Laurentius in Kooigem, café Den Hert in Heule, café ’t Koningshof in Bissegem en bij de boom aan het buurthuis in Rollegem. “We hebben voor het eerst ooit kerstverlichting in Kortrijk en al haar deelgemeenten, er wordt overal gevierd”, zeggen Arne Vandendriessche en Ruth Vandenberghe. “We waarderen het enthousiasme van de vele vrijwilligers, organisaties en ondernemers”, aldus de schepenen. Het is vrijdag ook Black Friday. Wie voor minstens 50 euro aankoopt in de binnenstad, mag aan het Rad van Fortuin draaien om te proberen een Kortrijk Cadeaubon van 50 euro te winnen. Alle deelnemers krijgen sowieso een Kortrijkse shopping goodiebag.