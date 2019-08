Nieuwe invulling voor hoeve Van Clé gezocht Peter Lanssens

09 augustus 2019

De vzw Kinderboerderij Van Clé verplaatste recent haar activiteiten naar hoeve te Coucx in het natuurgebied Marionetten, vlakbij het ziekenhuis AZ Groeninge. Hierdoor zijn de gebouwen en terreinen aan de Moteweg in Marke, waar de kinderboerderij vroeger zat, weer in het beheer van de stad gekomen. De hoeve zou van 1651 dateren en is geklasseerd. De terreinen hebben ‘gemeenschapsvoorziening’ als bestemming. Die bestemming blijft sowieso behouden. Er komt dus géén nieuwe verkaveling daar. Ook een louter commerciële functie in hoeve Van Clé is uitgesloten. Het stadsbestuur betrekt nu de Markenaren bij het geven van een nieuwe invulling aan hoeve Van Clé. Wie een idee heeft, kan dat tot 1 oktober bezorgen, via de site van de stad Kortrijk.