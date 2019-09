Nieuwe horecawind waait door Begijnhof: koffiehuis wordt straks ook eethuis Overnemers uit Heule openen er begin december Huyze Begga Peter Lanssens

25 september 2019

07u10 8 Kortrijk Dorine Clement stopt in oktober met haar koffiehuis in het Huis van de Grootjuffrouw in het werelderfgoed Begijnhof in hartje Kortrijk. Joeri Verraest (35) en Kimberly Demeyere (26) uit Heule nemen de fakkel over. Ze behouden het koffiehuis, maar maken er tegelijk ook een gezellig eethuis met gezonde lunches over de middag van. En er komt een nieuwe naam, met een knipoog naar de patroonheilige van de begijntjes. Huyze Begga opent begin december de deuren.

Wie het koffiehuis kent, moet geen metamorfose verwachten. Want de nieuwe uitbaters, verliefd op de rustige en unieke historische omgeving, gaan het huidige interieur grotendeels behouden. “Er komen wel nieuwe tafelbladen, zodat de mensen straks ook kunnen eten in Huyze Begga”, zeggen Joeri Verraest en Kimberly Demeyere. Omdat het bekende koffiehuis vanaf begin december ook een eethuis wordt. Daar is veel vraag naar, van klanten.

Afternoon Tea

“We gaan voor smaakvolle en gezonde lunches over de middag. Met aandacht ook voor mensen met allergenen, een steeds grotere groep. En op zondag bieden we ontbijten aan. Een primeur voor Kortrijk is de introductie van het concept ‘Afternoon Tea’ op zondagnamiddag. We gaan dan onder meer scones (Britse zoete gebakjes) en andere hartige hapjes serveren, in combinatie met koffie en thee. Huyze Begga zal elke week van woensdag tot en met zondag open zijn, telkens van 10 tot 18.30 uur”, aldus de nieuwe uitbaters. Ze zijn gepokt en gemazeld in de horeca. Joeri is nu nog kok in Café Lungo in winkelcentrum Ring Shopping, terwijl Kimberly er zaalmedewerker is. Joeri werkte daarvoor jaren in restaurant Café Rouge op het Sint-Maartenskerkhofplein, terwijl Kimberly eerder haar sporen verdiende in de vroegere restaurants Arte en Beau’M op de Grote Markt.

Baanbrekend werk

Maar eerst is er het afscheid van Dorine Clement. Ze zette het door het OCMW prachtig gerestaureerde Huis van de Grootjuffrouw de voorbije drie jaar als koffiehuis op de kaart. “Ze verrichtte baanbrekend werk, wat we enorm waarderen”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Philippe De Coene (sp.a). “Haar horecazaak droeg bij tot de uitstraling van het Begijnhof. Het vernieuwde werelderfgoed lokt ondertussen al tot 75.000 bezoekers per jaar.”

KoffieQueen

Het afscheid valt Dorine Clement wel zwaar. “Het is niet evident om er een punt achter te zetten. Want ik deed het met hart en ziel. Maar het werd steeds moeilijker om de uitbating van het koffiehuis te combineren met mijn andere zaken. Waardoor ik steekjes liet vallen en diep gefrustreerd raakte. Dat was fout van mij. Ik wil nu terug de vrolijke KoffieQueen worden, zoals de mensen me kennen”, zegt Dorine Clement. Die nu dus weer voluit voor haar eerste grote liefde kiest: de bekende mobiele koffiebar KoffieQueen en de mobiele bars Marcel en Maurice.

Warmste Week

Wie Dorine Clement wil uitzwaaien in het Begijnhof, kan dat. Ze blijft nog tot en met zaterdag 12 oktober in het Huis van de Grootjuffrouw. Daarna volgen kleine aanpassingswerken, waarna de horecazaak begin december als Huyze Begga heropent. “Wie nog een souvenir wil van het Huis van de Grootjuffrouw, kom langs”, zegt Dorine. “Want we verkopen onze suikerpotten, schorten en t-shirts voor de Warmste Week van Music for Life op Studio Brussel. Om het goede doel te steunen, wellicht Kom op tegen Kanker”, aldus Dorine Clement. Voor de volledigheid: de ruime flat boven de horecazaak komt opnieuw te huur. De huurprijs zal wellicht rond de 500 euro zijn.