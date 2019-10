Nieuwe hogeschoolcampus Penta opent in april 2020 Peter Lanssens

01 oktober 2019

12u29 0 Kortrijk De bouw van de nieuwe campus Penta van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) nabij het Magdalenapark in Kortrijk zit op schema. “De opening is in april 2020 gepland”, zegt algemeen directeur Lode De Geyter. “Penta zal daarna meteen het decor vormen voor enkele initiatieven, zoals onze infodagen. Voor lessen in Penta is het wachten tot volgend academiejaar, in september 2020.”

De campus op de hoek van de Karel de Goedelaan en Sint-Martens-Latemlaan mikt op 2.000 studenten. De nieuwbouw krijgt onder meer een onthaal, klaslokalen, labo’s, een studentenrestaurant, aula’s, projectlokalen en winkels. Penta vergt een investering van 20 miljoen euro. In afwachting van de opening van Penta, zijn er nu ook tijdelijk lessen in het naastliggende vroegere zwembad Magdalena, in de Sint-Martens-Latemlaan. Waar vijf klassen zijn ingericht. Howest is eigenaar van het vroegere zwembad. “Wat we uiteindelijk met het beschermde gebouw gaan doen, weten we nog niet”, vertelt Lode De Geyter. “Er loopt hierover een studie momenteel.”