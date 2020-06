Nieuwe gids helpt starters de weg door de crisis vinden: “Ook in tijden van corona bijna 7.000 ondernemers gestart” Peter Lanssens

23 juni 2020

11u00 3 Kortrijk Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) en het Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) stelden dinsdagochtend in de start-upcampus Hangar K in Kortrijk een nieuwe startersgids voor. De gids helpt beginnende ondernemers de weg vinden. “Ook sinds maart, tijdens de coronacrisis, startten er nog 6.956 ondernemers”, zegt Hilde Crevits. “Ze hebben alle info nodig, zoals over steunmaatregelen. Zo kunnen starters een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro krijgen, bij een omzetverlies van minstens 60 procent”, stelt de minister. Starters Gunther Ghysels van Get Driven en Alexander Synhaeve van Tomorrow vertellen hoe ze hun bedrijven door de crisis loodsten. En geven tips voor beginnende ondernemers mee.

De nieuwe ‘Startersgids: Altijd Onderweg, jouw gids naar succes als ondernemer’ bundelt alle tips & tricks voor beginnende ondernemers. De gids is een soort trip door de stad. Zeven wijken, van het Ideeënplein tot Marketing Boulevard over het Financieel District, zetten onderwerpen centraal waar ondernemers vaak vragen over hebben. De gids, vol nuttige info van experts, omvat een boekje en de online tool vlaio.be/startersgids.

“Ondernemers hebben veel info nodig. Steunmaatregelen die je kan gebruiken. Organisaties om je vooruit te helpen. Het ontbreekt aan een duidelijk overzicht. Daarom is er nu de startersgids”, zegt Hilde Crevits. De timing voor de lancering is perfect, in tijden van corona. Want starters zijn een hefboom voor onze economie.

Horeca ondersteunen met thuisleveringen

De coronacrisis maakt het beginnende ondernemers niet makkelijk. Zoals West-Vlaams jonge ondernemer van 2019 Gunther Ghysels, het brein achter Get Driven. Dat studenten inzet om zakenlui in hun eigen wagen naar het werk te brengen. Get Driven – met zes medewerkers en 400 student-chauffeurs in dienst, duizenden ritten per jaar in België en 1,7 miljoen euro omzet – stuurt bij. “Het lanceren van Get Driven in Duitsland zit door de crisis in de koelkast, om me op België te kunnen focussen”, vertelt Gunther Ghysels. “De zakenritten vielen weg. Maar in de fleetsector werden nog steeds wagens verplaatst. We legden ons daarop toe en haalden enkele mooie deals binnen. We lanceerden verder met Mini een campagne om de horeca te ondersteunen met thuisleveringen. Na corona bekijken we of we een ‘food delivery-oplossing’ lanceren. Gericht op restaurants buiten centrumsteden, waar Uber Eats en Deliveroo niet actief zijn.”

Get Driven trekt in het najaar opnieuw naar Duitsland en daarna ook naar het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Want Get Driven wil binnen vijf jaar tot 4.000 chauffeurs inzetten.

Gunther Ghysels geeft tips mee, voor starters. “Schrijf een businessplan uit. Zoek info over het administratief luik, over hoe je je zaak bekendmaakt en hoe je een netwerk opbouwt. Dat is nu overzichtelijk verzameld in de nieuwe startersgids. Zoek een investeerder die ook een klankbord kan zijn. Het is voor een jonge ondernemer interessant om een mature ondernemer te vinden. Waar je kan mee overleggen en die je wil coachen.”

Goede boekhouder zoeken

Ook Tomorrow, een Gents agentschap dat vacaturevideo’s maakt voor bedrijven, had het moeilijk tijdens de crisis. Oost-Vlaams jonge ondernemer van 2019 Alexander Synhaeve, mede-oprichter Gauthier Van Walleghem en hun team draaiden meteen dertig campagnes in het eerste half jaar van Tomorrow, tot het virus opdook. “Bedrijven verplaatsten rekruteringen en marketingacties naar het najaar”, vertelt Alexander.

“Waardoor het nu als herstarten aanvoelt. We werken gelukkig met een flexibel team van freelancers. Ons jong bedrijf had nu de kost van een vaste medewerker niet overleefd. Ik leer hieruit dat ik niet snel mensen op de payroll ga zetten. We gebruiken bij de heropstart volop de nieuwe startersgids. Het geeft een overzicht van alle stadia waar beginnende ondernemers door moeten. Tot nu ondernam ik op buikgevoel. De startersgids zorgt voor een objectief fundament onder dit buikgevoel, want nu zie ik duidelijker wat er op mijn pad komt. Mijn tip? Plots komt er financieel veel op je af. Zoek daarom meteen naar een goede boekhouder”, besluit Alexander.