Nieuwe flats promoten wonen boven winkels: “Grote Kring krijgt opwaardering” Peter Lanssens

21 mei 2019

17u53 16 Kortrijk De stad kent een vergunning toe voor een opmerkelijk bouwproject in het hart van het winkel-wandelgebied, waar panden op de hoek van de Grote Kring en Steenpoort plaats ruimen voor een nieuwbouw met negen flats en twee commerciële ruimtes. “De Grote Kring krijgt door wonen boven winkels te promoten een grondige opwaardering”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens.

Luc Vandewalle (65) en architect Piet Goddeeris slaan de handen in elkaar met het bouwproject. Het hoekpand van de Steenpoort 23 met de Grote Kring gaat in het najaar tegen de vlakte. In dat pand had OES onderdak. Die feelgood-winkel verhuisde een tijdje geleden naar de Korte Steenstraat. Het aanpalende pand in Steenpoort 21, waar cosmeticazaak Sitara momenteel nog zit, wordt niet helemaal gesloopt. Want de waardevolle beeldbepalende gevel blijft er behouden. Zo kent de gevel op de eerste en tweede verdieping nog een verfijnd en origineel houtwerk uit de 19de eeuw.

Het originele is de gemeenschappelijke dak- en moestuin, met zonneterras en fraai zicht op de binnenstad. Luc Vandewalle

Gezamenlijke daktuin

De nieuwbouw krijgt twee commerciële ruimtes van samen 250 vierkante meter op het gelijkvloers, met daarboven acht appartementen en een penthouse. “Het originele is dat er op de bovenste verdieping een gemeenschappelijke dak- en moestuin komt, met zonneterras en een fraai zicht op de binnenstad”, zegt eigenaar Luc Vandewalle. “De koopprijzen voor de modern ingerichte flats met twee tot drie slaapkamers starten aan 250.000 euro, exclusief kosten. Het is een toplocatie, pal in het stadscentrum van Kortrijk. De nieuwbouw krijgt geen parking. Maar de toekomstige bewoners kunnen sowieso aan een gunstig tarief onder winkelcentrum K parkeren.”

Betere veiligheid

De nieuwbouw is tegen Pasen 2021 af. “Het project promoot wonen boven winkels, wat voor de Grote Kring meteen een grondige opwaardering betekent”, zegt schepen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Want de huidige panden bevatten nu enkel stapelruimte boven de winkels.” Wonen boven winkels heeft tal van voordelen. Zo heb je alles op wandel- en fietsafstand. En winkelstraten herleven als mensen er gaan wonen, omdat het het buurtgevoel stimuleert. Hoe meer bewoning in winkelstraten, hoe veiliger deze buurten ook worden.

In de Steenpoort worden de historische gevel en het dakgebinte gerestaureerd naar de oudste plannen die we terugvonden Architect Piet Goddeeris

Fraaie baksteenarchitectuur

Het project is verder architecturaal een troef voor het winkel-wandelgebied. “Het hoekpand ondergaat namelijk een mooie transformatie. Zo zal de baksteenarchitectuur heel mooi bij de Grote Kring aansluiten”, stelt Piet Goddeeris van Bureau Goddeeris Architecten in Kortrijk. “En in de Steenpoort worden de historische gevel en het dakgebinte gerestaureerd, naar de oudste plannen die we terugvonden.”