Nieuwe evenementenzaal Werf 45 huist in vroeger verpakkingsgebouw Peter Lanssens

04 oktober 2019

12u13 11 Kortrijk De gewezen site van Knohopack in de Bissegemsestraat, niet ver van De Clerck Wijnen, is omgevormd tot Werf 45. De nieuwe evenementenzaal Werf 45 zit er in een vroeger verpakkingsgebouw.

Het muziekevenement Living Room op zaterdag 5 oktober is het begin van een reeks evenementen rond kunst, mode en muziek in Werf 45. De evenementenhal is drie maanden open. Projectontwikkelaar Hexagon trekt voor het opmerkelijke initiatief vier partners mee in het bad: brouwerij De Brabandere, JET Import, Java Productions en Content Events. Zij staan in voor de locatie, de drank, de bars en koelkasten, de elektriciteitsvoorzieningen en de organisatie van de evenementen. Het leegstaande verpakkingsgebouw vormt een uniek kader.

Zes evenementen

Er zijn al zes evenementen gepland, met een socio-culturele invulling. Ook Hexagon pakt samen met partners met een event uit, waarbij de opbrengst van de ticketverkoop integraal naar Ontrafel gaat. Die vzw helpt kinderen, jongeren en gezinnen om te gaan met verlies, emotionele pijn, trauma en groeiprocessen. “We vullen de historische site zo optimaal in”, stelt CEO van Hexagon Jelle Vandendriessche. “Het is goed dat leegstaande gebouwen een nieuwe invulling met een sociaal of cultureel doel krijgen”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Nieuw businesspark

In januari 2020 starten werken voor een businesspark op de site. Er komen drie bedrijfsverzamelgebouwen. Goed voor 9.500 vierkante meter ateliers, productieruimtes en opslagplaatsen, gecombineerd met kantoren. Hexagon trekt de kaart van duurzaamheid. Een deel van de aanwezige materialen wordt hergebruikt als bouwmateriaal. Op de parking komen oplaadruimtes voor wagens en fietsen. De eerste bedrijven nemen er tegen de zomer van 2020 hun intrek. Info over de tijdelijke evenementenzaal Werf 45 en de evenementen die daar plaatsvinden vind je terug op de gelijknamige Facebookpagina. Info over het nieuw bedrijvenpark BOXX, vind je op www.hxgn.be/projecten/boxx.