Nieuwe energiezuinige tuinwijk kost 16 miljoen euro Bouw van 76 woongelegenheden gestart, eerste midden 2021 instapklaar Peter Lanssens

21 oktober 2019

13u53 5 Kortrijk Wonen Regio Kortrijk pompt 16 miljoen euro in het omvormen van een uitgeleefde en desolate ‘tuinwijk’ uit de jaren ’60 naar een duurzame en energiezuinige wijk. De werken in de Cederlaan zijn gestart. De eerste nieuwe woningen zijn tegen midden 2021 instapklaar.

De wijk waar fors in geïnvesteerd wordt ligt tussen de Minister de Taeyelaan met de nieuwe flatgebouwen van Drie Hofsteden en Kapel ter Bede. “Aannemer Aclagro sloopte er begin dit jaar 45 woningen”, zeggen Ilse Piers en Maxim Veys, respectievelijk directeur en voorzitter van Wonen Regio Kortrijk. “De woningen waarvan sprake waren sterk verouderd, zowel naar energiezuinigheid als naar wooncomfort toe. Er was verder weinig contact tussen woning en straat enerzijds en tussen woning en tuin anderzijds. Met weinig sociale controle in de wijk tot gevolg. En er is ook een overmaat aan verharde publieke ruimte met brede rijwegen. Het geeft een eerder desolaat en verhard straatbeeld. Dat helemaal niet aansluit bij het idee van hoe een ‘tuinwijk’ er moet uitzien.”

18 huizen en 58 flats

Er is samen met Kras Architecten aan een masterplan voor de gefaseerde opwaardering van de wijk gewerkt. De werken voor de eerste fase zijn gestart. Er komen op de plaats van de gesloopte huizen namelijk 18 nieuwe woningen, 40 appartementen en 18 assistentieappartementen voor mensen met een beperking. Er wordt ecologisch, duurzaam en energiezuinig gebouwd, met aandacht voor de nieuwste technieken. Ook de binnengebieden zien er straks helemaal anders uit, om dan wél een echt gevoel van een tuinwijk te krijgen.

Private terrastuinen

“Zo sluiten de kleine private terrastuinen bij de woningen aan bij de gemeenschappelijke binnentuinen”, zeggen Ilse Piers en Maxim Veys. Bestaande woningen in de wijk worden enkel behouden indien ze nog aan te passen zijn aan de huidige normen van de Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen (VMSW).

Maatregelen tegen hinder

“De aannemers nemen trouwens de nodige maatregelen om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken”, gaan Ilse Piers en Maxim Veys verder. “Zo blijven Scouts en Gidsen Groeninge bereikbaar via Kapel ter Bede. En de bestaande huizen van de wijk blijven bereikbaar via de Minister de Taeyelaan.”

Venning, Nieuw Kortrijk en Kapel ter Bede

Wonen Regio Kortrijk zet sinds 2008 in op duurzame en energiezuinige wijken. Zo werd eerder de Venning in Kortrijk omgebouwd tot een nieuwe ecowijk. Eerder gingen ook al de werken in Nieuw Kortrijk van start. Die buurt ondergaat een metamorfose met de komst van 311 nieuwe en bijna energieneutrale huizen. Er wordt ook in Kapel ter Bede aan een ingrijpend renovatieproject gewerkt.