Nieuwe Delhaize Sint-Rochus opent op 2 april Peter Lanssens

12 februari 2020

16u34 22 Kortrijk De nieuwe Delhaize Sint-Rochus in Kortrijk opent op donderdag 2 april. “Die dag is de officiële opening gepland, indien er geen onverwachte omstandigheden zijn, zegt Delhaizewoordvoerder Roel Dekelver. “Maar we hebben er alle vertrouwen in.”

Delhaize Sint-Rochus, geopend in 1967 in de Loofstraat in de Doorniksewijk, is sinds begin 2019 dicht. De oudste en drukste Delhaizevestiging in onze regio werd gesloopt om er een nieuwe hypermoderne Delhaize te kunnen bouwen. Veel mensen kijken uit naar de opening van de nieuwe voedingstempel, die volgens Delhaize de meest moderne supermarkt van ons land wordt. Nog even geduld dus.