Nieuwe Delhaize Sint-Rochus opent op 14 mei: “Kom niet allemaal tegelijk” Peter Lanssens Alexander Haezebrouck

07 mei 2020

13u37 0 Kortrijk De nieuwe Delhaize Sint-Rochus in Kortrijk opent op donderdag 14 mei. “Kom niet allemaal tegelijk”, vraagt woordvoerder Roel Dekelver. Delhaize zet bewakingsagenten in. Om een overrompeling te vermijden en alles in goeie banen te leiden, wat zeker in tijden van corona nog belangrijker is. Delhaize Sint-Rochus pakt de eerste twee weken met een korting van 5 procent uit.

De klanten wachtten er meer dan een jaar op, onder meer omdat de werf tijdens de lockdown enkele weken stil lag. Maar Delhaize heeft nu eindelijk een definitieve openingsdatum voor de nieuwe vestiging in de Pater Beckstraat in de Doorniksewijk. De nieuwe supermarkt opent op donderdag 14 mei, vanaf 8 uur.

Het wordt een hypermoderne Delhaize met als blikvangers een beenhouwerij met ruime bedieningstoog, een ‘foodmaker salad bar’ waar je zelf je salade samenstelt om mee te nemen, een hoek met huisbereide sushi met duurzame vis en een ‘apero corner’ met allerlei lekkere aperitiefhapjes. Ook alle andere producten zoals fruit en groenten, bakkerij, diepvries, snacks, patisserie en dranken zijn uiteraard voorhanden. Het wordt volgens Delhaize een van de modernste supermarkten van ons land, met veel aandacht voor verse producten.

We spreiden die kortingsperiode bewust over twee weken. Om geen totale overrompeling te krijgen. Kom niet allemaal de eerste dag naar de nieuwe Delhaize. En als er te veel volk is, kom je later gewoon terug. Woordvoerder Roel Dekelver

Voedingstempel

Veel mensen zullen de nieuwe voedingstempel willen ontdekken. Zeker omdat je tot en met woensdag 27 mei 5 procent korting op je volledige kasticket krijgt, met uitzondering van enkele producten of diensten. “We spreiden die kortingsperiode bewust over twee weken”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “Om geen totale overrompeling te krijgen. Kom niet allemaal de eerste dag naar de nieuwe Delhaize. En als er te veel volk is, kom je later gewoon terug. Het wordt trouwens geen feestelijke opening. Want feesten is momenteel nog verboden.”

Delhaize zet bewakingsagenten in, om de massa onder controle te houden in en aan de nieuwe Delhaize. “Er mag zoals in onze andere vestigingen maximum 1 klant per 15 vierkante meter aanwezig zijn”, vervolgt Dekelver. “Met een maximum van 150 klanten tegelijk in de supermarkt. Van zodra dat aantal bereikt is, mag er per persoon die naar buiten gaat, telkens weer één persoon naar binnen. Je moét een winkelkar meenemen. En winkelkarren worden na elk gebruik ontsmet. Er zal ook handgel zijn. Verder blijft de regel dat je alleen moet winkelen van kracht. We rekenen er op dat iedereen zijn gezond verstand zal gebruiken”, aldus Roel Dekelver.

1967

De in 1967 geopende Delhaize Sint-Rochus was sinds begin 2019 dicht. De oudste en drukste vestiging in onze regio werd gesloopt om er een nieuwe Delhaize te kunnen bouwen.