Nieuwe Delhaize Sint-Rochus opent eind maart Peter Lanssens

04 december 2019

12u14 0 Kortrijk De nieuwe Delhaize Sint-Rochus opent eind maart 2020. “De bouw van de nieuwbouw vraagt wat meer tijd dan voorzien, maar van grote vertragingen is er wel absoluut geen sprake”, sust Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.

Delhaize Sint-Rochus, geopend in 1967 in de Loofstraat in de Doorniksewijk, is sinds begin 2019 dicht. De oudste en drukste Delhaize-vestiging in onze regio werd gesloopt. Er komt in de plaats een nieuwe hypermoderne Delhaize. De bedoeling was aanvankelijk om nu al te openen, tijdens de eindejaarsperiode. Die timing is zoals al bekend niet gehaald. De klanten beginnen hun geduld nu wel wat te verliezen. “De opening van onze nieuwe ‘voedingstempel’ is weer uitgesteld. Het duurt lang”, laat een trouwe klant weten. Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver benadrukt dat er geen grote vertragingen zijn en vraagt nog even geduld. De opening is eind maart 2020 voorzien. Dan kunnen de Kortrijkzanen volgens Delhaize in de meest moderne supermarkt van België terecht.