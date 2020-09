Nieuwe brochure blikt terug op 100 jaar schouwburg Peter Lanssens

09 september 2020

16u21 0 Kortrijk De stadsschouwburg viert zijn honderdste verjaardag. Een nieuwe publicatie besteedt naar aanleiding hiervan aandacht aan het rijke verleden van de Kortrijkse cultuurtempel.

De eerste stevige wortels van het huidige stadstheater in Kortrijk vind je niet in 1920, maar al halfweg de vijftiende eeuw. De voorgeschiedenis van de schouwburg is bevolkt door rederijkerskamers en een eerste ‘verloren’ schouwburg. En de huidige stadsschouwburg kwam er niet zonder slag of stoot.

Er werd bovendien veel meer gedaan dan enkel toneeltje spelen. Het volledige verhaal ontdek je in ‘Schouwburg Kortrijk: 100 jaar geschiedenis’. De nieuwe brochure is vanaf zondag 13 september op Open Monumentendag gratis te verkrijgen in de stadsschouwburg op het Schouwburgplein en bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark. “De publicatie toont hoe onze prachtige schouwburg evolueerde tot het gebouw dat het vandaag is. We kijken er naar uit om ook de komende jaren de schouwburg verder te laten groeien en vernieuwen”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

De brochure digitaal lezen, kan via deze link. Je kan tijdens Open Monumentendag trouwens de schouwburg vrij bezoeken en er enkele historische decorstukken bewonderen. Het volledige programma van Open Monumentendag in Kortrijk kan je raadplegen op www.kortrijk.be/omd.