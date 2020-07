Nieuwe bibliotheek op tip Buda-eiland opent midden 2028, later ook kamerconcerten en lezingen in beschermd Augustinessenklooster Peter Lanssens

02 juli 2020

16u58 0 Kortrijk De stad laat een masterplan opmaken voor de tip van het Buda-eiland ten westen van de Budastraat. De komst van een nieuwe bib zet er de kandidatuur van Kortrijk, om in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa te worden, kracht bij. De nieuwe bib opent midden 2028. Opmerkelijk: het masterplan bekijkt ook de renovatie van het waardevolle en beschermde Augustinessenklooster van het OLV-hospitaal. En er wordt bekeken of betaalbaar wonen op de tip mogelijk is.

De bouw van de nieuwe bibliotheek op de tip van het Buda-eiland is een eerste stap. Want de komende vijftien jaar gaat de herontwikkeling van de site stelselmatig verder met ook de renovatie van het klooster. “We hebben toezegging van Vlaanderen voor een subsidie tot 1,4 miljoen euro. Om de buitenkant van het klooster te renoveren en de binnenkant neutraal in te richten”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Philippe De Coene (sp.a). “Zodat het klooster kan dienen voor culturele activiteiten zoals lezingen en kamerconcerten. Maar er zit geen druk achter. Want alles zal in overleg met de kloosterzusters gebeuren, die er nog verblijven.”

Verder wordt de toekomst van het ‘gebouwencluster AZ Reepkaai’ (AZ Groeninge heeft er met Onze-Lieve-Vrouw nog een ziekenhuiscampus) bekeken. AZ Groeninge heeft nog een erfpacht tot en met 2030 op die gebouwen. Ook ‘gebouwencluster Budastraat’ wordt onder de loep genomen. Want het is de bedoeling om op de tip van het Buda-eiland ook een nieuwe vorm van betaalbaar wonen mogelijk te maken. De opmaak van het masterplan gebeurt in samenspraak met AZ Groeninge en (culturele) partners. Tijdens het schepencollege van maandag 22 juni is nu beslist om via het team Vlaams Bouwmeester een open oproep te doen naar kandidaten, om het masterplan op te maken. In oktober worden vijf kandidaten geselecteerd, waarna in april 2021 een definitief studiebureau aangesteld wordt. Eerste opdracht is een ontwerp voor de nieuwe bib. Dat is tegen 2024 klaar. De start van de bouw van de bib is midden 2026 voorzien. De opening van de nieuwe bib is midden 2028 gepland.

Nieuwe Reepbrug en verdere verlaging Leieboorden

De herontwikkeling van de tip van het Buda-eiland, een site van twee hectare, komt er niet zomaar. Er beweegt nog veel meer in de omgeving. Zo start in het najaar de bouw van de nieuwe Reepbrug. Dat wordt een 60 meter lange stalen fiets- en voetgangersbrug tussen de tip van het Buda-eiland en de hoek met de Burgemeester Schinkelstraat, op Overleie. De nieuwe Reepbrug opent midden 2022. De stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg delen de kostprijs van 2,11 miljoen euro. Diezelfde partners hebben intussen ook een akkoord om de verdere verlaging van de Leieboorden te laten bestuderen. Om een wandelboulevard op de Havenkaai aan Weide – die nu stopt aan café-bistro Balthazar en hotelboot Ahoi – door te trekken tot de al verlaagde kaaien aan de Broeltorens via de Handels-, Kasteel- en Dolfijnkaai. Ook het vernieuwen van de Leiebrug en Kasteelbrug worden bekeken. Eveneens in het pakket: de komst van een passantenhaven met dertig plaatsen, aan de Vismarkt.

Ook de vastgoedsector bijt zich al in de toekomstige ontwikkelingen vast. Zo zijn recent de plannen voor Kaskade voorgesteld, een nieuwe residentie met 26 appartementen in de Handelskaai, vlak bij de tip van het Buda-eiland.