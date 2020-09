Nieuwe beurs Packcontact in Xpo schuift op naar 2021

Peter Lanssens

15 september 2020

08u05 0 Kortrijk Geo Verstichel en Dirk Dupont, organisatoren van Packcontact, stellen de nieuwe beurs in Xpo uit door het blijvende hoge risico op coronabesmettingen. Packcontact, normaal op 23 en 24 september, schuift op naar april 2021 op. Op de vakbeurs ontmoeten de verpakkings- en voedingsindustrie elkaar.

Mede-initiatiefnemer Geo Verstichel: “Gezien het blijvende hoog risico voor coronabesmettingen zijn we genoodzaakt om Packcontact uit te stellen. In de eerstvolgende periode is het echter, gezien de vele uitgestelde beurzen, niet haalbaar om het event waar te maken zoals onze standhouders verdienen. Daarom hebben wij in samenspraak met Xpo beslist om een betere periode uit te kiezen, net na het Paasverlof in 2021. Wij zullen in de loop van de volgende week een nieuwe datum in april 2021 bekend maken. We verontschuldigen ons, maar de gezondheid van iedereen is nu onze belangrijkste prioriteit.”