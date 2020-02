Nieuwe balletlessen spitsen zich op 30-plussers toe: “Ideaal om je figuur terug te krijgen en het helpt tegen veroudering” Peter Lanssens

17 februari 2020

12u40 0 Kortrijk Agnieszka Romek (40) start in Kortrijk met balletlessen voor wie ouder dan 30 jaar is. Daar is steeds meer vraag naar. Ballet versterkt een pak spieren en gaat veroudering tegen. “De nieuwe zumba, om je figuur terug te krijgen”, zegt Agi. “We pakken het rustig aan hoor, de kans op blessures is erg klein.”

Het is een van de eerste passies van veel meisjes: ballerina worden. “Tot 90 procent van de vrouwen heeft ooit aan ballet gedaan. En het blijft hangen, ook op latere leeftijd”, zegt Agi. “Mama’s die hun dochters aan ballet zien doen, krijgen er zelf weer zin in. Dansscholen bieden zo’n lessen voor volwassenen aan, maar telkens met een show op het einde. Dat doe ik bewust niet. Er is geen voorstelling op het einde van mijn lessenreeks. Dik, slank, kinderen of geen kinderen, het maakt allemaal niet uit. Wees niet bang dat je lichaam niet goed genoeg is. Want dat is niet zo. Ook mannen zijn welkom.”

We doen niet de ene pirouette na de andere. We gaan vooral veel spieren wakker maken. Perfect na een weekendje uitgaan of om te bekomen van de drukte met de kinderen. Een prima kans om jezelf een nieuwe boost te geven. Agi

Goed tegen artritis en rugproblemen

De meeste mensen denken bij ballet aan jonge en elegante dansers. Maar ballet heeft vooral op latere leeftijd steeds meer voordelen. Dat blijkt onder meer uit een door The New England Journal of Medicine gepubliceerd onderzoek. Ballet brengt een pak spieren en gewrichten in beweging. Waardoor je postuur verbetert, je aan kracht en flexibiliteit wint en zo ook ouderdomskwaaltjes zoals artritis en rugproblemen minder kans krijgen. Door aan ballet te doen, raak je ook meer in balans. Omdat je je bil- en bovenbeenspieren en kuiten versterkt en je je brein meer prikkelt om altijd het evenwicht te bewaren. Een dans aanleren is verder sowieso goed als hersengymnastiek. Ballet zou op latere leeftijd zelfs hand in hand gaan met een lager risico op dementie.

De Notenkraker

“Ballet is de beste workout”, zegt Agi. “We gaan voor het echte werk, aan de barre. Een voorbeeld is De Notenkraker, een typisch klassiek ballet. En we gaan natuurlijk dansen, veel dansen. Wie nog nooit aan ballet deed, zal denk ik moeilijk mee kunnen. Al maak ik er nu ook geen reeks voor gevorderden van. We gaan niet de ene pirouette na de andere doen. We gaan vooral veel spieren wakker maken. Perfect na een weekendje uitgaan of om te bekomen van de drukte met de kinderen. Een prima kans ook om jezelf een nieuwe boost te geven.”

10 euro per les

De lessen vinden op een mooie locatie plaats: in de balletzaal van de stadsschouwburg op het Schouwburgplein. De reeks wordt door kunstenplatform ARC georganiseerd. De reeks start op 9 maart. Er zijn vijftien lessen, telkens op maandag om 20 uur. De prijs per les is 10 euro. Voor alle vijftien lessen, tot en met juni, betaal je 120 euro. Inschrijven: info@ar-creations.be. Er staat ook meer info op de Facebookpagina van het initiatief: klik hier.