Nieuwe app toont studenten waar beste feestjes zijn: “Kortrijk is helemaal niet saai” Peter Lanssens

22 oktober 2019

18u44 0 Kortrijk Drie studenten hebben de app GANK gelanceerd. GANK is het Kortrijks dialect voor ‘het is zo ver’. De gratis app toont dagelijks welke activiteiten en evenementen er in Kortrijk voor studenten zijn. Om te zien waar de beste feestjes zijn.

“De app is speciaal voor studenten ontwikkeld. Ze kunnen zo op elk moment van de dag up-to-date zien wat er te beleven is”, zeggen Robin Devisscher (21) uit Koekelare, Friedel Verpoort (20) uit Gits en Marthe Vanderhaeghe (21) uit Aalter. “Het idee ontstond omdat Kortrijk als saai wordt aanschouwd. In ons eerste jaar dachten we er ook zo over. Maar sinds vorig jaar zitten we in een studentenclub en is er een nieuwe wereld voor ons open gegaan. Kortrijk is helemaal niet saai. Je kan hier elke dag naar een volwaardig feestje gaan.”

Praesidiumleden en clubliedjes

“Dat willen we aan de studenten tonen. Door op de applicatie ook een helder overzicht van alle studentenverenigingen in Kortrijk te geven, met elk hun eigen bijkomende info. Want het probleem is momenteel dat niet veel studenten de Facebookpagina’s van de studentenclubs liken en zo dus ook niet in contact komen met de evenementen. Onze app is nu te downloaden in de Playstore en binnenkort ook in de Appstore. Wat je er verder nog op aantreft: een overzicht van alle praesidiumleden van elke club en een overzicht van ieder clublied in Kortrijk”, aldus de studenten. Kortrijk telt momenteel 14.000 studenten. Dat is een record. Studenten vinden ook meer informatie op de Facebookpagina van GANK: klik hier.