Nieuwe app toont je hoe defibrillator werkt Joyce Mesdag

05 juli 2019

18u08 19 Kortrijk Het IT-bedrijf Savaco uit Kortrijk heeft een app ontworpen die je dankzij ‘Augmented Reality’ een defibrillator leert gebruiken.

Je spreekt van ‘Augmented Reality’ wanneer aan de werkelijkheid elementen worden toegevoegd. Het spel waarbij je met je smartphone in de echte wereld op zoek kan gaan naar virtuele pokémons is daar een voorbeeld van. “Wij ontwerpen toepassingen voor bedrijven. Een app waarbij ze hun klanten virtueel hun producten kunnen tonen bijvoorbeeld of waarbij bedrijven hun personeel kunnen begeleiden bij het herstellen van een bepaald defect”, leggen Jens Van Acker en Lieven Vandamme uit. “Om te tonen wat de mogelijkheden van Augmented Reality zijn, hebben we een app ontwikkeld die je leert werken met een defibrillator. We hebben er een hangen in ons bedrijf, maar niet veel mensen weten hoe je die moet gebruiken. Dankzij die app zijn al onze personeelsleden ondertussen al opgeleid. We wilden vooral een voorbeeld waarmee we Augmented Reality wat toegankelijker konden maken, we konden er dan even goed een app mee maken die relevant is.”