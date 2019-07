Nieuwe aanpak loont: KVK-sfeergroep United 19 haalt kaap van 100 leden Peter Lanssens

23 juli 2019

12u36 5 Kortrijk Na de fandag van KV Kortrijk op zaterdag 20 juli staat de teller van sfeergroep United 19 al op honderd leden. Met dank aan een nieuwe aanpak.

Een klassieke lidkaart kost 15 euro en is goed voor een verminderde prijs bij verplaatsingen met de bus. Nieuw is een zilveren lidkaart met inbegrip ook van een speciaal ontworpen exclusief t-shirt en een gouden lidkaart met inbegrip ook van gratis deelname aan de ledenbarbecue in september. “Het geld dat United 19 met de verkoop van lidkaarten inzamelt, gaat naar het maken van vlaggen, spandoeken en tifo’s en de aankoop van sfeermateriaal”, zegt voorzitter Jean-Baptiste Tobler. “De gemiddelde KVK-fan waardeert onze sfeeracties enorm. We kregen veel felicitaties op de fandag. Heel wat supporters waren bereid om een lidkaart te kopen. Het exclusieve t-shirt is dit jaar duidelijk een extra motivatie”, aldus Jean-Baptiste Tobler. Lid worden kan trouwens nog steeds. United 19 bestaat sinds 2012 en leverde de voorbije jaren al tal van knappe tifo’s af. De erkende supportersclub brengt meer sfeer in het Guldensporenstadion en op verplaatsing. Meer info staat op de Facebookpagina van United 19.