Nieuwbouw VIVES voor lerarenopleidingen zit vol technologische snufjes “Meest vergevorderd gebouw met educatieve technologie in Vlaanderen” Alexander Haezebrouck

24 oktober 2019

18u23 1 Kortrijk De nieuwbouw van Hogeschool VIVES dat de campus in Tielt vervangt waar de lerarenopleidingen zaten, zit vol met educatieve technologie. Zo hoeven studenten en docenten helemaal niet meer op de campus zijn om de les te kunnen volgen. “Studenten kunnen van thuis uit niet alleen meevolgen, maar ook mee participeren tijdens de les”, zegt algemeen directeur Joris Hindryckx van VIVES.

De nieuwbouw voor het studiegebied Onderwijs is niet alleen architecturaal een pareltje, het zit ook vol technologische snufjes. Er zijn bijvoorbeeld twee ‘classrooms of the future’ gemaakt. Die lokalen zijn met opnameapparatuur en technologie van Barco waarmee de hogeschool samenwerkt uitgerust. “Met die technologie kunnen zowel studenten als docenten van thuis uit de les volgen of de les geven”, vertelt studiegebieddirecteur onderwijs Noël Selis. “Studenten die thuis zitten, verschijnen via een camera op een scherm en kunnen ook actief deelnemen en spreken tijdens de les. Met de technologie kunnen ze ook hun schermen uitwisselen als ze bijvoorbeeld met een probleem zitten of iets naar voor willen brengen. De toepassingen zijn eigenlijk eindeloos.” VIVES gaat ook samen met Barco onderzoek verrichten. “We gaan de komende jaren onderzoek voeren naar de toepassingsmogelijkheden van de technologie voor virtueel en collaboratief leren in de opleiding voor leraars en in het basisonderwijs.” De nieuwbouw is er gekomen nadat de campus in Tielt werd gesloten waar de onderwijsopleidingen werden gegeven. “De campus in Tielt was altijd een voorloper op het vlak van afstandsonderwijs”, zegt algemeen directeur Joris Hindryckx. “We hadden daar wel veel studenten, maar de campus zelf werd een beetje een spookcampus omdat we zoveel studenten hadden die van thuis uit de opleiding volgden. Het is dan ook normaal dat we die lijn hier verder doortrekken in de nieuwbouw op vlak van afstandsonderwijs.” VIVES is met 2.500 studenten ook marktleider in Vlaanderen op het vlak van bacheloropleidingen op afstand.

Negen miljoen euro

Verder zijn er veel verschillende lokalen in de nieuwbouw. “Zo hebben we ook open lokalen die eigenlijk zogezegd in de gang zijn”, vertelt studiegebieddirecteur Noël Selis. “Met meubilair die je in alle soorten vormen kan plaatsen kan je verschillende opstellingen maken. Er is ook een groot leslokaal dat je kan verkleinen via een uitschuifbare wand. Het lokaal dat dienst zal doen voor expressie is opgedeeld in twee hoogtes zoadat je gemakkelijk een podium kan creëren. We hebben ook nog altijd één ronde knusse aula. Sommige vakken geef je namelijk nog altijd het best op de klassieke manier. De campus in Tielt was een kleine maar gezellige campus. Die gezelligheid hebben we proberen door te trekken door in kleine hoekjes in het gebouw zeteltjes, stoelen en tafels te plaatsen. Er is ook een terras.” Aan de inkomhal is er ook het restaurant The Foodies, een saladbar met allerlei gezonde snacks dat zal uitgebaat worden door huiscateraar Sodexo. De nieuwbouw met al z’n technologische snufjes heeft zo’n negen miljoen euro gekost. Vives heeft nog plannen. Zo wordt volgend jaar kasteel ’t Hooghe in de Doorniksesteenweg in gebruik genomen.