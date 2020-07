Nieuw Terras Budas op Broelkaai is trekpleister: “We zijn warm verwelkomd” Peter Lanssens

22 juli 2020

11u10 0 Kortrijk De uitbreiding van de terrassen in Kortrijk is op de meeste plaatsen een zegen voor de horeca. Zo is het nieuwe Terras Budas op de Broelkaai op de verlaagde Leieboorden in enkele weken tijd uitgegroeid tot een trekpleister.

Terras Budas is een initiatief van Bistro Tout Court, deDingen, Social Club en deKleinKeuken. Ze werken er samen omdat ze hun vaste terrassen bij hun zaken in de Budastraat niet kunnen uitbreiden. “Terras Budas is sinds 6 juli open”, zegt Ismael Reddahi van Bistro Tout Court. “Onze eerste bevindingen zijn goed. Het terras lokt volk. Het is dan ook een toplocatie, vlak bij de Broeltorens. We zijn niet enkel de stad Kortrijk dankbaar om er toestemming voor te geven, maar ook de horecazaken in de aanpalende Kapucijnenstraat en B&B Broel 4. Omdat ze ons hier zo warm verwelkomen, want ze zien ons terras echt als een versterking. Het is verder top dat vier horecazaken er in slagen om Terras Budas als één front uit te baten in deze moeilijke tijden.”

Terras Budas is, bij mooi weer, dagelijks open van 10.30 tot 1 uur. ’s Morgens, ’s middags en in de namiddag wordt het mooi aangeklede kraam op het terras, van waaruit er bediend wordt, meestal door deDingen en deKleinKeuken bemand. deDingen staat onder meer voor heerlijke ontbijtkoeken, taartjes en speciale koffies. deKleinKeuken is gespecialiseerd in vegan lunch en heeft met de Budaburger een topper in huis. Vanaf 17 uur ongeveer zijn Bistro Tout Court en Social Club aan zet. Bistro Tout Court is onder meer gekend voor zijn vegetarische Taboulé, tapas en slaatjes. Social Club serveert lekkere cocktails en mocktails. Ook hun Mexicaanse frisdranken vallen in de smaak.

“Voor alle duidelijkheid: onze vaste horecazaken in de Budastraat blijven ondertussen ook open”, vertelt Ismael Reddahi. “We zetten extra personeel in om het extra Terras Budas op de Broelkaai er bij te kunnen nemen.”

Terras Budas heeft een capaciteit van maximum 80 personen. De aanwezigen worden over 20 banken verspreid, want de inrichting is corona-proof. Terras Budas mag zeker tot 31 augustus op de Broelkaai blijven staan.