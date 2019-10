Nieuw schoolgebouw voor eerstejaars Don Boscocollege klaar Ook nieuwe parking en in 2020 start bouw van nieuwe zaal aan sporthal Peter Lanssens

09 oktober 2019

06u49 18 Kortrijk In het Don Boscocollege in Sint-Anna is maandagavond een nieuw schoolgebouw ingehuldigd. De werken, uitgevoerd door hoofdaannemer Himpe, vatten in april 2018 aan. “De kostprijs was goed 2 miljoen euro. De school betaalde alles, zonder subsidies”, zegt directeur Tuur Ottevaere.

Het gebouw omvat negen klaslokalen en een lokaal natuurwetenschappen en dient voor de tweehonderd leerlingen uit het eerste jaar. Opmerkelijk: op elke verdieping heb je twee klaslokalen die aan elkaar palen en waar je de tussenwand kan wegnemen. De grote ruimtes die zo ontstaan, zijn geschikt voor leerlabs. In zo’n leerlab wordt de leerstof van de hoofdvakken Nederlands, Frans en wiskunde verscheiden aangeboden, volgens het niveau van de leerlingen. De nieuwbouw omvat verder twee sanitaire blokken voor jongens en meisjes, een toilet voor leerlingen met een beperking en een lift. Een deel van het gelijkvloers wordt gebruikt als overdekte speelplaats. Daar had het Don Boscocollege namelijk nood aan.

Nieuwe parking

Nog een pluspunt is de nieuw aangelegde parking aan de Don Boscolaan, palend aan het geboortebos. “Het was daar vroeger vaak een modderpoel en het zat vol putten”, vertelt Tuur Ottevaere. “Je had op de duur bijna een terreinwagen nodig om er te kunnen parkeren. We hebben nu een mooie parking, die ook handig is als ‘kiss& ride’-zone om leerlingen af te zetten.” Toch zit het nog niet helemaal snor met de mobiliteit in de Don Boscolaan. “Er wordt met een werkgroep verkeer vanuit de ouderraad en de basisschool Kinderland nauw samengewerkt met de stad om dit aan te pakken”, vertelt Tuur Ottevaere. “Er worden kleine stappen in de goeie richting gezet. Maar we zijn er nog niet.”

Nog uitbreiding

Het stopt niet, voor het Don Boscocollege. “Op het einde van het gebouw komt nog een derde traphal en lift”, stelt Tuur Ottevaere. “De werken starten eind juni. Het wordt een verkorte procedure, waarvan de kostprijs nog niet gekend is. We laten verder palend aan onze sporthal een opdeelbare polyvalente zaal bouwen.” Die nieuwe zaal zal onder meer gebruikt worden voor les, instructie, klassikaal werk, expressie, optredens, dans en judo. De zaal zal ook opengesteld worden voor Chiro Don Bosco, de speelpleinwerking, sportclubs en het verenigingsleven. De bouw van de zaal is in 2020 gepland, de opening in 2021. De nieuwe zaal is nu in ontwerp. De kostprijs is zo’n 300.000 euro.