Nieuw record voor Budascoop: “49.201 filmbezoekers in 2019” Peter Lanssens

08 januari 2020

13u51 0 Kortrijk Budascoop sluit voor het zesde jaar op rij met een bezoekersrecord af. Er kwamen 49.201 filmbezoekers in 2019. Dat is over 10 jaar bekeken een stijging van 72 procent (28.614 bezoekers in 2009). De meest populaire films waren in 2019 Roma, The Favourite, Dolor y Gloria, Once Upon A Time in Hollywood, Parasite, Joker, The Irishman en The Two Popes.

De arthouse cinema in de Kapucijnenstraat op het Buda-eiland, uitgebaat door het kunstencentrum BUDA, is wekelijks goed voor 57 filmvertoningen. “Er was hier bijna het hele jaar door wel minstens één topfilm aan het draaien”, zegt filmprogrammator Lieve Vankeirsbulck. BUDA blijft ook investeren in nieuwe initiatieven. “Zo was er een geslaagde openluchtcinema in de feeërieke tuin van Broelkaai 6. Waar ook bij regenweer soms een paar honderd man met paraplu op af kwam”, zegt communicatieverantwoordelijke Marlies Coopman. “We werken verder unieke evenementen uit zoals bijvoorbeeld Silvester Night. Waarbij op oudejaar 240 mensen de hele avond lang kwamen genieten van film en bubbels.”

Sociaal tarief

Ook een troef is een doorgedreven publiekswerking om een diverser publiek te bereiken. “Uit de cijfers van UiTPAS blijkt dat 1.525 mensen Budascoop aan een sociaal tarief bezochten in 2019. Dat is een stijging van 23 procent in vergelijking met 2018 (1.241 mensen)”, zegt publiekswerker Eef De Lombaerde. “Verder steeg de belangstelling voor kinder- en jeugdfilms, met 9.147 bezoekers vorig jaar. Een stijging van 9 procent, als je met 2018 vergelijkt”, aldus Eef De Lombaerde. “We hebben een geweldig team en een trouw en gul publiek. Dat zich ook mee wil engageren in BUDA’s Film Fonds. Waarmee we dan weer sociale acties voor mensen in armoede financieren”, besluit directeur Kristof Jonckheere. Info over het filmprogramma staat op www.budakortrijk.be.