Nieuw raadslid Dieter D'Alwein deelt... kruidenlikeur Jägermeister uit

17 juni 2019

19u56 13 Kortrijk Cafébaas Dieter D’Alwein (43) van De Labberleute in Aalbeke legde maandagavond de eed af als nieuw raadslid in de gemeenteraad van Kortrijk. Waar hij bij Team Burgemeester tot en met de zitting in september Tiene Castelein (40) vervangt. Dieter D’Alwein is een grote fan van Jägermeister. Hij deelde flesjes van de kruidenlikeur uit aan de raadsleden. En verraste met een opmerkelijke toespraak.

“Ik hoor enkelen van jullie al denken: ‘lap, er komt een cafébaas in de raad en er wordt al meteen alcohol uitgedeeld’”, vertelde D’Alwein. “Ik ontken niet dat Jägermeister één van mijn favorieten is. Maar het is meer dan dat. De uitvinders van het drankje maakten met 55 zorgvuldig gekozen ingrediënten een mooi en lekker drankje. Jägermeister is een beetje zoals de gemeenteraad. We zitten hier ook samen met – in dit geval 41 – ingrediënten. Allemaal mensen met een verschillende aard, karakter, afkomst, ideologie, geloof, noem maar op. Allemaal zorgvuldig door de Kortrijkzanen gekozen. Ik ben er van overtuigd dat het mogelijk moet zijn om er met deze 41 personen in de zaal iets moois van te maken. Denk er eens aan als er een moeilijk dossier op tafel ligt. Want eerlijk, zitten we hier niet allemaal met één opdracht: van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen maken”, benadrukte D’Alwein, die ook in gedachten bij Tiene Castelein was. De advocate en gemeenteraadsvoorzitter, ze laat zich als voorzitter vervangen door Vincent Van Quickenborne, strijdt tegen borstkanker. “Ik hoop oprecht dat Tiene zo snel mogelijk haar zitje weer inneemt, als raadslid en voorzitter. Sterker dan ooit tevoren”, aldus D’Alwein. Voor alle duidelijkheid nog dit: de Jägermeister wordt nà de raad uitgedronken.