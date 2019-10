Nieuw plan tegen armoede voorgesteld: Kortrijk gaat armoede meten bij kinderen en bouwt 750 nieuwe sociale woningen “We richten ons tot een bredere groep van mensen in nood, niet alleen de werklozen” Alexander Haezebrouck

16 oktober 2019

17u17 0 Kortrijk Kortrijk heeft een nieuw plan opgesteld om de strijd tegen armoede aan te gaan tijdens deze legislatuur. Zo worden de sociale voordelen uitgebreid op basis van het inkomen waar de mensen over beschikken en wordt via een nieuwe meetmethode armoede gemeten bij kinderen. “We kunnen aan de hand van een vragenlijst nagaan wat kinderen tot 15 jaar te kort komen”, zegt schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (sp.a).

Kortrijk heeft opnieuw een plan opgesteld tegen armoede in de stad. In 2013 werd voor het eerst zo’n plan opgesteld. “We waren toen één van de eerste steden die dat hebben gedaan”, zegt schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (sp.a). “We hebben veel gerealiseerd, denk maar bijvoorbeeld aan het volksrestaurant VORK. Maar we hebben ook veel geleerd over hoe dingen anders en beter kunnen.” Het nieuwe plan bevat twaalf grote werven zoals een actieve opsporing van armoede met extra brugfiguren en versterkte diensten, sociale tarieven voor de lagere middenklasse, 750 nieuwe sociale woningen en het meten van armoede bij kinderen. “Onderzoekers hebben hiervoor een nieuwe meetmethode ontwikkeld aan de hand van 17 vragen. We zijn de eerste stad in Vlaanderen die deze methode gaat uittesten. Aan de hand van eenvoudige maar confronterende vragen zoals ‘heeft het kind enkele nieuwe kleren’, en ‘heeft het gezin achterstal bij betalingen’, kunnen we nagaan of het kind in een gezin met financiële moeilijkheden verblijft. Als het gezin minstens drie van de 17 vragen zich niet kan veroorloven, heeft het gezin en het kind mogelijk hulp nodig. De stad wil ook zorgen voor een Kortrijks Menswaardig Inkomen en breidt de toepassing van sociale voordelen uit op basis van het beschikbaar inkomen. “Het Kortrijks Menswaardig Inkomen is een aanvulling op het bestaande leefloon. Voor sommige mensen is dat niet genoeg, mensen blijven helpen naar een tewerkstelling blijft uiteraard de eerste doelstelling. Bij de uitbreiding van de sociale voordelen denken we ook aan de mensen die wél werken maar moeilijk rondkomen met hun loon. Denk maar aan een alleenstaande moeder. Zo zullen gezinnen die in aanmerking komen kunnen gaan zwemmen in LAGO voor slechts twee euro, en dat maximaal 18 keer per persoon.”

De stad maakt ook werk van een nieuwe grotere deelfrabriek in de oude brandweerkazerne die moet openen in 2022, 750 nieuwe sociale woningen en een Wijkgezondheidscentrum. “Dat laatste is de vorige legislatuur niet gelukt, vooral omdat huisartsen nogal weigerachtig zijn en vrezen dat ze patiënten zullen verliezen terwijl studies net het omgekeerde aantonen”, zegt De Coene. “Verder willen we vooral inzetten op meer brugfiguren en maatschappelijk werkers op het terrein. We gaan onze teams versterken met tien extra mensen zodat de maatschappelijk werkers wat ontlast worden van hun administratieve taken. Zo kunnen ze zich meer concentreren op hun gezinnen. We willen een plan opmaken per gezin in armoede om hen zo goed mogelijk te helpen. We merken nu al dat de gezinnen daar erg tevreden over zijn, zij hebben op die manier een vertrouwenspersoon. De problemen zijn in elk gezin ook anders, dus verdienen ze een individuele aanpak.” Brugfiguren behandelden de afgelopen vijf jaar zo’n 12.000 vragen van evenveel gezinnen. “Ook dit jaar kregen onze brugfiguren al enorm veel vragen, dus de armoede is zeker nog lang niet weg uit onze stad. Integendeel zelfs, ik heb het gevoel dat het stijgt. Zo’n 800 gezinnen doen een beroep op voedselbedeling, enkele jaren geleden waren dat 500 gezinnen. Wie wil kan ook zijn idee geven over het armoedeplan en eventueel zelf extra ideeën opwerpen via www.kortrijk.be/stoparmoede. “We bekijken alle opmerkingen tot eind november”, zegt De Coene. “Als daar zaken bij zitten die we moeten meenemen in het plan, zullen we dat zeker doen.” het armoedeplan kostte de vorige legislatuur zo’n 35 miljoen euro, ook deze legislatuur zal het in totaal rond dat bedrag draaien.